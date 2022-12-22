البريد يعلن إصدار 6 طوابع تذكارية عن جزر فرسان

أعلن البريد الوطني السعودي، اليوم الخميس، عن إصداره 6 طوابع تذكارية، توثق الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في محمية جزر فرسان بمنطقة جازان، جنوب غرب المملكة.

ونشر البريد عبر الحساب الرسمي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الطوابع تأتي دعماً لكون جزر فرسان أول محمية سعودية تنضم إلى منظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، وذلك ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي.

معلومات عن جزر فرسان جنوب البحر الأحمر

هي عبارة عن أرخبيل في جنوب البحر الأحمر، وتتبع منطقة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وتبعد عن ساحل مدينة جازان نحو 42 كيلو متراً، ومن أكبر جزرها جزيرة فرسان الكبيرة، وفرسان الصغرى (السقيد)، وقماح، وغيرها من الجزر الخالية من السكان، وتبلغ مساحة محمية جزر فرسان 5.408 كيلو متر مربع، لكن تبلغ مساحة مناطق المحمية البرية 710 كيلو متراً مربعاً تقريباً.

تضم جزر فرسان خمسون نوعا من المرجان، علاوة على ذلك، فهي تتمتع بالطحالب البحرية النادرة، وتتميز بالأعشاب، وغابات القندل، والقرم التي تعتبر حاضنات للقشريات.

وتشمل الجزر على العديد من الكائنات الحية النادرة، والتي بعضها مهدد بالانقراض، حيث تحتوي على أكثر من 230 نوعا من الأسماك، بالإضافة إلى العديد من الأحياء الفطرية التي يهددها الانقراض، وذلك مثل: السلحفاة الخضراء، وعرائس البحر، والدلافين، وأسماك القرش، وبعض أنواع الحيتان، والسلحفاة صقرية المنقار، وبها أكبر تجمع من ظباء الإدمي في المملكة، كما أنها أحد أهم ممرات هجرة الطيور، فهي تحوي 165 نوعا من الطيور.