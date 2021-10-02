عاجل| البريد السعودي يُحذر الجميع من تلك الرسائل الخطيرة

أصدرت منذ قليل مؤسسة البر يد السعودي تحذيرات هامة لجميع العملاء التابعين لها خلال هذه الفترة من رسائل مزيفة، حيث يتم إرسالها من جهات مجهولة للعملاء تحاول استغلال اسم وشعار البريد، وذلك من أجل طلب رسوم شحن من أجل استكمال عمليات تسليم الطرود، وأكدت أن تلك الرسائل مزيفة وغير تابعة للهيئة البريدية بالمملكة العربية السعودية.

البريد السعودي يُحذر الجميع

وكان البريد قد قام بالرد على عدد من استفسارات بعض الأشخاص خلال الساعات الماضية، والتي أكد من خلالها تلقيهم رسائل بدفع مبالغ مالية كرسوم لعمليات الشحن، وذلك من أجل استكمال إرسال الطرود خلال الفترة القادمة، وكان بعض المواطنين والمقيمين في المملكة ممن تلقوا تلك الرسائل المزيفة شعروا بعدم دقتها وموضوعيتها، لذلك قام العديد منهم بالتواصل الفوري مع الهيئة البريدية بالمملكة العربية السعودية.

ومن جانبة أكد البريد السعودي أن البريد الإلكتروني المشار إليه مزيف ولا يمثل الهيئة البريدية السعودية، حيث أنه ينتحل شعاره، محذراً جميع العملاء من التعامل معه بأي طريقه كانت خلال المرحلة الحالية، كما أكد على إخلاء مسئوليته كاملة تجاه تلك الرسائل، منا شداً جميع العملاء بضرورة عدم التعامل مع تلك الرسائل والتواصل معه فوراً، وأنه سوف يتمك اتخاذ كافة الإجراءات النظامية مع تلك الواقعة.

وتحاول الحكومة السعودية بجميع مصالحها الحكومية وجهاتها الرسمية خلال هذه الفترة التصدي لجميع عمليات النصب التي قد تضر بالمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية.