البريد السعودي يوجه تحذير هام للجميع بضرورة تجاهل تلك الرسائل

حذرت مؤسسة البريد السعودي “سبل” جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة، من رسائل احتيالية جديدة تنتحل شعار المؤسسة وهويتها، حيث ناشدت الجميع بضرورة توخي الحذر والحيطة من اجل عدم الوقوع في شباك هؤلاء النصابين.

البريد السعودي يُحذر من الرسائل الاحتيالية

وأشارت المؤسسة من خلال تغريده لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى ضرورة تجاهل تلك الرسائل الاحتيالية التي تنتحل هوية وشعار المؤسسة، وحذرت جميع العملاء من أن تلك الرسائل تهدف إلى الحصول على مبالغ مالية كشرط وهمي لها من أجل تسليم الشحنات.

قنوات الدفع

وأكدت مؤسسة البريد على جميع العملاء المتواجدين بالمملكة، أن عمليات الدفع النقدية تتم من خلال قنواتها الرسمية فقط، وهى تطبيق سبل أونلاين، أو من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لها على الإنترنت.

وهنا يجب على الجميع التعامل مع تلك الرسائل بالإهمال، وعلى جميع المواطنين والمقيمين التواصل والإبلاغ مع الجهات المعنية في حال وصول رسائل وهمية تحمل شعار المؤسسة البريدية السعودية، حتى يتم التعامل معها بقوة وحسم لمنع وقوع ضحايا جدد لهؤلاء النصابين.

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نصائح هامة

والجدير بالذكر أن المؤسسة قد شددت في وقت سابق على ضرورة عدم الاستجابة للرسائل الاحتيالية، وعدم الضغط على أي روابط موجودة في تلك الرسالة، وكذلك عدم فتح ملفات مرسلة، وضرورة حذف تلك الرسالة الاحتيالية، مع وضع حد ائتماني للبطاقة.