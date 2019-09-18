البريد السعودي عبر العنوان الوطني يقوم بتوصيل وثائق الأحوال المدنية

في إطار سعي الحكومة السعودية إلى توفير العديد من الخدمات المتميزة للمواطنين، تم اليوم الاتفاق بين البريد السعودي ووزارة الداخلية على توصيل عدد من وثائق الخدمة المدنية للسعوديين، إلى العناوين المسجلة من خلال العنوان الوطني، حيث أكد اللواء عبد الرحمن الجلعود وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن ذلك يتم في إطار تحويل الخدمات إلى الطريقة الرقمية، لتوفير الوقت والجهد على المواطن مضيفًا أن ذلك يأتي بناءًا على توجيهات من السمو الملكي.







البريد السعودي يقوم بتوصيل الوثائق للمواطنين

وفي إطار ذلك أكد المهندس آنف بن أحمد رئيس البريد السعودي أن المؤسسة تسعي إلى تنفيذ العديد من الخدمات، بالاتفاق مع عدد من المصالح والوزارات الأخرى مستغلة في ذلك خدمة العنوان الوطني التي قامت بتطويرها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن عملية التوصيل سوف تتم بأمان تام وكامل مع ضمان بوصولها إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن.







وأضاف أن لدى البريد السعودي إمكانيات عديدة متمثلة في عدد كبير من المكاتب المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا سوف يساعده في توصيل تلك الوثائق بشكل آمن وسريع، وذلك ما يجعل وزارة الداخلية تثق في ذلك.

ومن جانب مديرية الأحوال المدنية، فقد أعلنت أنه سوف يتم قريبًا جدًا الإعلان عن الوثائق التي يمكن للمواطن السعودي استلامها من خلال البريد، وأن المصلحة مستمرة في تطوير خدماتها بشكل كبير.