البريد السعودي “سبل” يحذر من الرسائل الاحتيالية

أصدرت مؤسسة البريد السعودي (سبل) تحذيراً جديداً بشأن الرسائل المزيفة التي تحاكي اسم المؤسسة وشعارها.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر:

“العملاء الكرام.. نذكركم بضرورة تجاهل الرسائل الاحتيالية التي تنتحل شعار وهوية السبيل، والتي تهدف إلى الحصول على مبالغ مالية كشرط وهمي لاستلام الشحنات، ونؤكد لكم بأن عملية الدفع تتم فقط من خلال قنواتنا الرسمية، وهي تطبيق سبل أونلاين أو الموقع الإلكتروني”.

التحذير من الرسائل والمكالمات الاحتيالية

في وقت سابق ، ذكرت مؤسسة البريد على Twitter، أنها لا تقبل المدفوعات عبر البريد الإلكتروني لجميع الخدمات والسلع، ثم قدمت بعد ذلك العديد من النصائح والإرشادات حول كيفية تجنب الوقوع في عمليات الاحتيال، وكذلك ما يجب على ضحايا هذه العمليات الاحتيالية فعله.

كما أكد البريد، على ضرورة عدم الرد على الرسائل الاحتيالية، من خلال النقر على أي روابط أو فتح أي ملفات مرسلة، بالإضافة إلى أهمية حذف الرسالة الاحتيالية ووضع حد ائتماني للبطاقة.

كيفية التصرف عند التعرض للمكالمات والرسائل الاحتيالية

كما طلبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، من الجميع الإبلاغ عن المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي يُزعم أنها من بنك محلي، وتدعي بالفوز بمكافآت نقدية، وطلب المعلومات من أجل إتمام عملية الفوز، ويجب الاتصال بالرقم 330330 إذا تلقيت اتصال أو رسالة احتيالية.

وأوضحت الهيئة في وقت سابق أن هذه الرسائل النصية قد يتم إرسالها إلى المستخدمين من أرقام غير معروفة، وتدعي في محتوياتها أنها من بنك محلي أو جهة تجارية أو استثمارية أو بريدية، ويتم إبلاغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية، أو يطلبون معلومات من أجل تحديث البيانات، أو إبلاغ المستخدم بوصول شحنة بريدية وطلب دفع مستحقات مالية.