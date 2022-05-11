نجحت بتوفير الملايين، الباحثة السعودية “عبير العليان” تُحقق 7 براءات اختراع في مجال النفط وحفر الآبار

تمكنت الباحثة السعودية عبير العليان من تحقيق 7 براءات اختراع تتعلق بمجال حفر آبار البترول، حيث قامت بتطوير تقنيات قادرة على معالجة مجموعة من التحديات التي تواجه عمليات الحفر والإنتاج.

ابتكارات توفر استيراد آلات بملايين الدولارت

وأكَّدت الباحثة السعودية الدكتور عبير العليان التي وصفت علاقتها مع النفط بأنها علاقة “حب وشغف من الطفولة”، أن هذه الابتكارات تساعد في توفير ملايين الدولارات على شركة النفط السعودية الوطنية”ارامكو” التي كانت تقوم باستيراد الكثير من الآلات التي تؤدي نفس المهام ولكن بتكلفة عالية جداً.

ابتكارات “العليان” النفطية انطلقت من الحلول في المجالات الأخرى

وفي جو من التحدي والابتكار، أوضحت الدكتورة “العليان” أنَّ مصادر أفكار ابتكاراتها في مجال النفط، قد جاءت نتيجة التفكير في الحلول الموجودة بالصناعات الأخرى، مثل الصناعات الطبية، ومع الكثير من التحدي والإصرار والتجارب استطاعت الباحثة السعودية اكتشاف التغييرات الواجب اعتمادها على التركيبات والمكونات بشكل يجعلها أكثر ملائمة للبئر النفطي حتى نجحت في تحقيق 7 براءات اختراع في هذا المجال.

خبيرة نفط ومديرة في وزارة الطاقة

الدكتورة عبير العليان هي عالمة زائرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2015، كما أنَّها مُحاضِرة وباحثة في الكيمياء التحليلية والبترول، أحبت مجال النفط منذ الصغر حيث كان والدها يعمل في ذات المجال، وفي حياتها الجامعية درست الكيمياء، وحققت تفوقاً كبيراً بالمواد المتعلقة بالنفط.

شغلت العليان منصب المديرة العامة للدعم الاستراتيجي في وزارة الطاقة بالمملكة منذ 20 سبتمير (أيلول) 2020، إضافة إلى كونها خبيرة نفط في شركة أرامكو السعودية.