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الان رابط تقديم الأمن العام 1444 أهم شروط مطلوبة للتقديم على الوظائف الموضحة jobs.sa

أحمد

رابط تقديم الامن العام ابشر قامت مديرية الأمن العام بالاعلان عن بعض الوظائف الشاغرة برتبه جندي وذلك لكافة المواطنين السعوديين الرجال ولا يوجد أي وظيفة للنساء قد تم الإعلان عنها في هذا الإعلان ولا يشمل هذا الإعلان أيضا من هم مقيمين في السعودية حيث لا يتسنى لهم التقدم في وظائف هذا الإعلان لنتحدث عن أبرز الشروط المطلوبة في الشخص المتقدم للوظيفة كما سنوافيكم بميعاد إغلاق باب التسجيل في التقدم للوظائف المعلنة عبر هذا الإعلان.

رابط تقديم الأمن العام

رابط تقديم الامن العام ابشر

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رابط وخطوات التقديم على وظيفة الأمن العام 1444 عبر أبشر للتوظيف

يمكن التقدم الى اي وظيفة من وظائف إدارة الأمن العام من خلال الموقع الإلكتروني لدرجة جندي في السعودية عبر منصة أبشر وهي منصه رقمية الإلكترونية تحتوي على العديد من الخدمات التي يمكن لأي فرد الاستفادة منها ومن بين الخدمات التقديم إلى وظاف الأمن العام بالمملكة في قطاعات وزارة الداخلية المختلفة ويتم أيضا الإعلان عن نتيجة التقدم على هذة الوظيفة حتى يتمكن أي فرد من سهولة التقدم والالتحاق بالوظيفة ويتم ذلك من خلال استكمال الإجراءات التي تتعلق بالوظائف أو من تم استبعادهم بسبب عدم وجود إحدى الشروط ويمكن الوصول إلى منصة أبشر عبر النقر على هذا الرابط الرسمي للموقع أبشر تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في الأمن العام 1444

قامت وزارة الداخلية في السعوديه بالأعلان عن شروط الإلتحاق في وظيفة جندي وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

  • لابد أن لا يقل عمر المتقدم عن سبعة عشر عاما، ولا يزيد عن أربعون عاما.
  • لابد أن يكون ذو جنسية سعودية.
  • أن يكون حاصل على شهادة الثانوي أو شهادة تعادلها.
  • يجب ألا يكون قد سبق وحكم عليه في إحدى قضايا الأمانة والشرف.
  • يجب أن يكون ذو سمعة مميزه.
  • يجب أن يكون المؤهل العلمي في حاله إتخاذه من خارج السعودية أن يتم التصديق عليه.
  • يجب ألا يكون قد تم تعينه من قبل في أي قطاع سواء حكومي أو خاص.
  • يجب أن يكون غير متزوج من إمراه أجنبية.
  • يجب ألا يكون قد تم فصله من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
أحمد

أحمد سامي إبراهيم كاتب صحفي في موقع نجوم مصرية خريج كلية الحاسبات والمعلومات قسم نظم المعلومات أجيد لغات البرمجة وتحديداً لغة السي شارب، كما أتميز في القراءة المختلفة للشعراء القدامى في مصر.


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