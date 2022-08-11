هل الانتقال من الضمان القديم إلى المطور تلقائي أم يلزم إعادة التسجيل؟.. الموارد البشرية تُوضح

أعلنت وزارة الموارد كافة التفاصيل بشأن الانتقال من الضمان القديم إلى المطور لأته يُعد أحد الأمور التي يبحث عن حقيقتها المشتركين في الضمان القديم، وأجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن هذا الأمر بجانب تأكيدها على ضرورة التسجيل في الضمان المطور ،وإليكم خطوات التسجيل والاستعلام عن الضمان الجديد في السطور القادمة.

الانتقال من الضمان القديم إلى المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن حقيقة الانتقال من الضمان القديم إلى المطور، وذلك عقب ما ورد إليها من استفسارات حول هذا الشأن حيث أكدت بأنه لا يوجد انتقال ما بين الضمان القديم والضمان المطور ويعود ذلك إلى وجود اختلاف في البيانات المطلوبة.

يجب العلم بأنه ينبغي على مستفيدي الضمان القديم إضافة بياناتهم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، علماً بأنه لن يتم خروجهم من المنصة الحالية.

كما أجابت الوزارة على التساؤلات الواردة بخصوص هذا الموضوع بأنها ستتولى عملية متابعة المشتركين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الضمان المطور ومن ثم مساعدتهم في التسجيل.

خطوات التسجيل في الضمان الجديد

ينبغي على الأفراد الراغبين في التسجيل في الضمان المطور الالتزام ببعض الخطوات حتى تتم عملية التسجيل بشكل ناجح وجاءت خطوات التسجيل كالتالي:

فتح موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم الذهاب إلى خانة إنشاء حساب جديد.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار خدمة معاش الضمان المطور.

إدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

التأكد من أن البيانات المدخلة صحيحة.

استلام رسالة تتضمن حالة الطلب بالقبول أو الرفض مع ذكر السبب في حالة عدم القبول.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية بأنه يمكن الاستعلام عن أهلية الضمان المطور بواسطة عدد من الخطوات ومنها ما يلي: