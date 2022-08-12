الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور وكيفية الاستعلام عن الحالة في السعودية 1444

أوضح السيد “محمد الزارع” المسؤول في شؤون المعلمين بالمملكة العربية السعودية عن الآلية المعتمدة في المملكة بشأن الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي، وهذا بعد اعتماد النتيجة والاستعلام عنها عبر نظام نور الإلكتروني المعني بالتعليم السعودي للمعلم والطالب وولي الأمر والكوادر التعليمية، في السطور التالية نوضح خطوات الاعتراض على حركة النقل الداخلي وطريقة الاستعلام عن النقل الداخلي عبر نظام نور التعليمي.

خطوات الاعتراض على حركة النقل الداخلي في نظام نور

أشار الزارع أن المعلم بالمملكة العربية السعودية يمكنه تقديم اعتراض على حركة النقل الداخلي في نظام نور التعليمي السعودي من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى رابط نظام نور.

تسجيل الدخول في الحساب الشخصي.

ثم الدخول إلى خدمات شؤون المعلمين.

يتم بعدها النقر على الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

أسفل الاستعلام تجد طلب اعتراض يمكنك تقديم من خلاله طلب اعتراض على حركة النقل الداخلي.

تجدر الإشارة إلى أن فترة الاعتراض تستمر لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس 2022 الموافق 13 محرم 1444 وتستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق 15-1-1444 الموافق 14 أغسطس 2022، على أن يتم اعتماد نتيجة الحركة في 16 من محرم 1444.

خطوات الاستعلام عن النقل الداخلي عبر نظام نور التعليمي

يتم الاستعلام عن نتيجة النقل الداخلي من خلال اتباع ما يلي: