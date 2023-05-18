فتح باب الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي لمدة 5 أيام فقط من الأحد

بعد اعلان نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في السعودية، فقد أعلنت وزارة التربية التعليم عن فتحها بشكل رسمي باب استقبال الاعتراضات حول نتائج حركة النقل الخارجي على الأنترنت، من خلال منصة “نظام نور”، وذلك على مدى 5 أيام من العمل بداية من الأحد.

🔴 عاجل .. وزارة التعليم: الاعتراض على النتيجة يبدأ من الأحد القادم ولمدة خمسة أيام #حركة_النقل_الخارجي — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) May 18, 2023

آلية الاعتراض على حركة النقل الخارجي

بداية من الأحد المقبل وطيلة 5 أيام، فإنك بإمكان أي شخص تم رفض طلبه في النقل الخارجي الطعن والاعتراض، وذلك بموجب الآلية الجديدة المعتمدة من وزارة التعليم السعودية والتي تهدف إلى تسهيل الأمور على المتقدمين والمتقدمات للنقل الخارجي، وتعزيز الشفافية والوضوح والعدالة في كافة الإجراءات المتبعة بموجب نظام النقل الخارجي.

ما بعد حركة النقل الخارجي

على هامش هذا الخبر، فقد أعلنت وزارة التعليم، مساء الخميس 18 مايو، نتائج حركة النقل الخارجي للعام الدراسي الحالي 1444هـ، مُشيرةً إلى أنه من المطلوب على كل معلم ومعلمة اتباع 5 خطوات مهمة لإتمام عملية النقل الخارجي بنجاح.

الدخول إلى منصة نظام نور وترتيب القطاعات المراد الانتقال إليها بحسب الأفضلية.

طباعة وتحميل استمارة النقل الداخلي بمجرد إغلاق باب تقديم الرغبات

البدء بالمدرسة الجديدة.

القيام بإجراء إخلاء الطرف عبر حساب مدير المدرسة السابقة في نظام فارس.

استعمال حساب المدير الجديد في نظام فارس.

احصائيات

أظهرت النتائج الرسمية من وزارة التعليم السعودية أن حوالي 45% من المتقدمين والمتقدمات تم تضمينهم في حركة النقل الخارجي بين مختلف المناطق والمحافظات بالمملكة، وهو ما يمثل أكثر من 31 ألف شاغل للوظائف التعليمية. وقد تحققت الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72% من المتقدمين والمتقدمات.