“رسميًا” فتح باب الاعتراض على نتائج حركة النقل الخارجي بدءً من هذا الموعد ولمدة خمسة أيام..

وزارة التعليم السعودي مُنذ فترة أعلنت عن بدء استقبال طلبات التقديم على النقل الخارجي للمعلمين 1444 وعلى الراغبين التوجه إلى رابط نظام نور الإلكتروني الذي يضم عدد كبير من الخدمات التي يحتاج إليها كلاً من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وغيرهم فهو يُوفر الوقت والجهد عليهم، واليوم تم الإعلان عن نتائج حركة النقل وبعدها حددت موعد الاعتراض على النتيجة لكي تُعزز الشفافيه في هذا الأمر.

النقل الخارجي للمعلمين 1444

تم الإعلان اليوم عن نتائج حركة النقل الخارجي لعام 1444 وعقب ذلك أعلنت وزارة التعليم السعودي إن بدء الاعتراض على النتائج سيبدأ من الأحد القادم الموافق يوم 1 ذو القعدة وحتى اليوم الخامس من ذات الشهر، ولكي تتمكن من التقديم لابد من اتباع بعض الخطوات الآتية:

الذهاب مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بنظام نور.

انقر على ابدأ الخدمة ثم سجل دخول إلى حساب المعلم.

ادخل البيانات المطلوبة ثم رمز التحقق المرئي ثم سجل دخول.

انقر على خانة الخدمات الرئيسية ثم حدد خدمات شؤون المعلمين.

اضغط على طلب الاعتراض ثم حدد نوع الرد آلي أم غير آلي.

حدد وصف الاعتراض ثم انقر على حفظ وسوف تظهر لك تُفيد بنجاح طلبك.

احصائيات حول النتائج

النتائج الرسمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودي أوضحت أن حوالي 45% من المتقدمين والمتقدمات تم تضمينهم في حركة النقل بين مختلف المدن وهو ما يمثل أكثر من 31 ألف شاغل للوظائف التعليمية.