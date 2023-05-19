عبر نظام نور.. التعليم تحدد موعد وطريقة الاعتراض على حركة النقل الخارجي 1444

قررت وزارة التعليم فتح باب التقديم على الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي في نظام نور للمعلمين والمعلمات شاغلي الوظائف التعليمية، اعتبارا من أول شهر ذو القعدة على أن يستمر باب الاعتراض مفتوح لمدة خمس أيام، وقد أكدت الوزارة أنها ستعيد النظر في طلبات الاعتراض المتوافقة مع الشروط، ولديها نِقَاط مفاضلة أعلى، جاء ذلك عقب إعلان نتائج حركة النقل الخارجي اليوم في نظام نور، وقد أكدت الوزارة أن تم تحقيق الرغبة الأولى حوالي 72% من الطلبات، وبالفعل مع الاستعلام عن حركة النقل وجد المعلمين رسالة تم النقل، وأثنوا على مجهودات وزارة التعليم.

طريقة الاعتراض على حركة النقل الخارجي

يستطيع المعلم رفع طلب الاعتراض على حركة النقل الخارجي من حسابه في نظام نور، كما يلي:

الانتقال إلى رابط نظام نور.

الدخول عن طريق النفاذ الوطني.

التحقق من الحساب وإدخال رمز التأكيد المرسل إلى الجوال.

الدخول إلى حساب المعلم والنقر على خدمات شؤون العاملين.

الضغط على خيار الاستعلام عن حركة النقل الخارجي.

في الأسفل تجد عبارة لطلب الاعتراض اضغط هنا.

العمل على تحديد نوع الرد آلي، ثم نوع الاعتراض.

في النهاية يتم الضغط على أيقونة حفظ.

نتائج حركة النقل الخارجي

اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر شوال لعام 1444 أعلنت وزارة التعليم رسميا نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور، ومكنت المعلمين من دخول حساباتهم في موقع نور والاستعلام عن حركة النقل، وقد وجد البعض رسالة تم نقلك بنجاح؛ حيث شملت حركة النقل نسبة 45% من المتقدمين والمتقدمات، وتم تنفيذ الرغبة الأولى بنسبة 72%، ولكن بالنسبة لمن أخفق في النقل، وظهرت رسالة نعتذر عن قبول الطلب، فقد أتاحت الوزارة إمكانية رفع طلب اعتراض على حركة النقل عبر نظام نور أيضا اعتبارا من 1 ذو القعدة، ولكن من يواجه صعوبات عليه التواصل مع مركز رعاية المستفيدين على رقم 19996.

فترة الاعتراض

حددت الوزارة موعد الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي اعتبارا من 1 ذو القعدة 1444، ويستمر باب التقديم متاح أمام كافة المتقدمين لمدة حمس أيام، على أن ينتهي الاعتراض في 5 ذو القعدة، وأكدت الوزارة أن نتائج حركة النقل الخارجي النهائية ستكون في 8 ذو القعدة.