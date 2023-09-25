سهم شركة سعودية يحقق صعودًا 30% بأولى جلسات التداول

حققت أسهم شركة لومي لتأجير السيارات صعودًا قويا خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتصل إلى الحد الأقصى البالغ 30% في أول أيام التداول داخل السوق السعودية الرئيسية، حيث صعد سهم شركة لومي لتأجير السيارات إلى سعر 85.8 ريال بعدما كان سعر الطرح حوالي 66 ريال فقط.

شخص يتابع شاشة البورصة السعودية _ مصدر الصورة: صحيفة عكاظ

ووصلت قيمة التداولات على سهم شركة لوكي لتأجير السيارات حوالي 109.5 مليون ريال، وتم التداول على حوالي 1.28 مليون سهم.

الجدير بالذكر أن حدود التذبذب السعرية اليومية في البورصة السعودية تصل إلى 30% ارتفاعا أو انخفاضا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعا أو انخفاضا، ويتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، ولكن، ابتداءا من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعا أو انخفاضا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

ومن المعروف أن شركة لومي لتأجير السيارات تمتلك أسطولا يزيد عن 19 ألف سيارة ، بحسب بيانات موقعها الإلكتروني، وطبقًا لآخر تقارير أعمال سيرا بشأن لومي، فقد حصدت لومي ارتفاعا 53% بإجمالي أرباحها خلال العام الماضي؛ مسجلة 174 مليون ريال سعودي، قبل الزكاة والضرائب.

وفي وقت سابق، كشفت إدارة شركة لومي السعودية لتأجير السيارات الستار عن نيتها المضي قدما في الطرح العام الأولي في البورصة السعودية وأنها تتوقع إصدار 16.5 مليون سهم قائم، مما ينتج عنه طرح حر بنسبة 30% في سوق الأسهم السعودية. وأضافت بأنها عينت البنك السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي ومدير مشترك للدفاتر مع المجموعة المالية هيرمس لإدارة بيع 30% من أسهمها، وأنه تم تعيين بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي بنوكا مستلمة.