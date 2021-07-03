الاسكان السعودية: حجز وحدات مشروع المشرقية المرحلة الثانية من هنا https://sakani.housing.sa/

تم إطلاق المرحلة الثانية من حجوزات المستفيدين من مشروع المشرقية، السكني، وهو أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في المملكة العربية السعودية، شرق الرياض، يغطي المشروع مساحة 3.5 مليون متر مكعب، وتتوفر اربع نماذج هندسية للمباني بمساحات 350 -417 م، مما يوفر حلولاً سكنية مناسبة ذات جودة تساهم في نسبة التملك ويخدم سبل المعيشة والايواء. ومنذ الاعلان عن فتح باب الحجوزات والتسجيل في المشروع بحث السعوديين عن طرق القيام بذلك، وفي ضوء خدماتنا على موقع نجوم مصرية دوت كوم نوضح في الآتي كيفية الحجز لهذا المشروع السكني المهم.

رابط حجز مشروع المشرقية

يمثل مشروع المشرقية السكنية الواقع بحي الجنادرية شرق العاصمة الرياض، احدى الخطط العقارية التي تهدف بشكل اساسي الى ايجاد فرص التملك والذي سيصل الى 70 في المئة ضمن خطة برنامج الاسكان في إطار رؤية 2030. ويعد موقعه استراتيجيا يربطه بين طريقي الدمام والجنادية، وطريق خريص. ويمكن لمستفيدي وزارة الاسكان إتخاذ أجراءات حجز موعد لزيارة مقر المبيعات عبر الرابط الالكتروني لموقع وتطبيق سكني من هنا. او زيارة مركز سكني الشامل بالرياض.

آلية الحجز

ووفر المشروع في وقت سابق 1200 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى، ولا زال قيد الإنشاء وبإكتماله سيطرح 449 ضمن المرحلة الثانية بحيث بمجرد إنتهاء المشروع سيضيف 3701 وحدة سكنية ستذهب للمستفيدين. ويمكن انجاز خطوات الحجز من قبل المستفيد في مشروع المشرقية بإتباع الآتي:

الدخول على صفحة المشرقية في موقع سكني من الرابط https://sakani.housing.sa وحجزموعد زيارة مقر مبيعات الشرقية في مركز سكني الكائن بالرياض.

بعد وصول رسالة التاكيد، يمكنك التوجه لمقر مركز سكني ومراجعة المستشار العقاري

التوجه الى مقر المبيعات السكنية للاطلاع على الخيارات المتاحة.

إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المشرقية – إحدى مشاريع الشركة الوطنية للإسكان-#الشركة_الوطنية_للإسكان #المشرقية pic.twitter.com/iYNlFVBa8I — Almashriqiya | المشرقية (@almashriqiya) July 1, 2021

يشهد المشرقية كاحد مشاريع “برنامج سكني” تطويرا ملموساً على مستوى نماذج هندسة العقارات العمرانية الحديثة مثل نموذج آي هوم، وهو يقع في منطقة حي الجنادرية المميزة في شرق عاصمة المملكة العربية السعودية، وسيضم المشروع الاماكن التجارية المختلفة والخدمية ايضا كمراكز الصحة بالاضافة للحدائق وملاعب الاطفال والمساجد والمدارس.