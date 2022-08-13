شروط وخطوات الاستقدام من اندونيسيا للسعودية 1444هـ

يجب أن تكون على علم أن وزارة العمل قد قامت بإطلاق خدمة” استقدام العمالة في المملكة” من إندونسيا ولذلك نجد أن الكثير من الأشخاص يتساءلون عن الطريقة التي يمكن من خلالها استقدام العمالة والشروط والأوراق اللازمة ويتم الاستقدام عبر منصة مساند الإلكترونية بطريقة تضمن حقوق كافة الأطراف عن طريق توقيع عقد بثلاث نسخ توزع للمواطن المستقدم، وطرف العمالة، ونسخة لمكتب الاستقدام.

شروط الاستقدام من اندونيسيا للسعودية

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لتتمكن من استقدام العمالة الأندونيسية وهي كالتالي:

في البداية يلزم أن تكون المهن المطلوبة من نفس جنس مقدم الطلب، ولكن يستثنى من ذلك طلب سائق لأنثى.

كما يلزم تسديد رسوم التأشيرة البالغة قيمتها 2157 ريالاً سعودياً.

يلزم أن لا يقل عمر المتقدم للطلب أقل من 24 سنة.

كما يلزم أن يمتلك مقدم الطلب حساباً على منصة أبشر الإلكترونية.

كما يلزم ألا يترتب أي مخالفات على مقدم طلب الاستقدام.

في حالة كان المتقدم مقيماً يجب استيفاء التالي:

يلزم أن يكون موظفاً أو مستثمراً.

يلزم عدم ازدواجية المهنة المطلوبة.

يلزم تقديم إثبات قسيمة راتب، فهو يلزم أن لا يقل الراتب عن مبلغ 5000 ريال سعودي شهريًا.

كما يلزم تقديم كشف حساب بنكي يشمل مبلغ 35 ألف ريال في آخر ستة أشهر على الأقل.

خطوات الاستقدام من اندونيسيا

يمكنك اتباع الخطوات التالية لتتمكن من القيام بعملية استقدام العمالة وهي كالتالي:

في البداية قم بالذهاب إلى منصة مساند الإلكترونية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى المنصة بإدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة وكلمة المرور.

ثم قم اختيار نوع الخدمة.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة استقدام حسب المواصفات وإضافة ما يلي: الاسم. المهنة. الجنسية.

بعد ذلك انتظر حتى تحميل صفحة الطلب.

قم باختيار ثلاثة أسماء مكاتب لاستقدام العمالة.

ثم قم بإرسال الطلب إليهم.

قم بالضغط على تبويب الاستمرار.

قم بالاطلاع على بنود العقد.

من ثم قم بالموافقة عليها.

ثم قم بتحديد المواصفات المطلوبة في العامل المستقدم، وهي: العمر. الخبرة العملية.

ثم قم بالنقر على التالي.

قم بإرسال للطلب لمكتب الاستقدام.

انتظر حتى صدور موافقة المكتب.

ثم قم بدفع المبلغ المالي المتفق عليه.

الوثائق المطلوبة

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب إحضارها للتقديم خلال منصة مساند:

قم إضافة البيانات المطلوبة في نموذج استقدام عمالة منزلية.

إدراج البيانات الأساسية، وهي: الاسم بالكامل. مقدم الطلب. رقم الجوال. البريد الإلكتروني. صورة من الهوية الوطنية للمواطنين. صورة عن الإقامة للمقيمين. نسخة عن دفتر العائلة.

إحضار إثبات القدرة المالية للقطاع العام والخاص ولأصحاب العمل.

قم بدفع الرسوم المطلوبة لطلب الاستقدام.

افضل مكاتب الاستقدام في السعودية