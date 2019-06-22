الاستعلام عن وصول خادمة جديدة عبر موقع أبشر وزارة الداخلية السعودية

وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية تقدم لجميع أصحاب الأعمال خدمة استعلام عن وصول خادمة منزلية الجديدة بكل سهولة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بموقع الوزارة وعبر برنامج ابشر الإلكتروني تسهل علي المواطنون والمغتربون بداخل وخارج المملكة تلك الإجراءات عن طريق الولوج على قسم الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة، حيث تعتبر احدي الاستعلامات الإلكترونية التي توفر عناء الجهد وتضيعه الوقت في استخراج الوثائق والمستندات التي تتطلب من العاملين للكفلاء، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم الرابط الإلكتروني من اجل الاستعلام عن عاملة وافدة إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المقار التابعة للوزارة، وذلك من اجل يقوم الكفيل بمراجعة تلك البيانات من خلال رقم السجل المدني أو برقم صاحب العمل.

الاستعلام عن وصول خادمة جديدة

نقدم لحضراتكم طريقة الاستفسار عن وصول الخادمات عن طريق الدخول على الرابط الرسمي التابع للوزارة وسوف نرفقه لكم بأسفل هذا المقال، من اجل يكون ميسر على جميع متابعينا بداخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للمواطنين الوافدين والمغتربين الذهابين إلي الحدود السعودية مراجعة البيانات الخاصة بهم من خلال الولوج على الرابط الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين الرسمي، من ثم يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة به بداخل الحقول الفارغة من اجل معرفة المعلومات المتعلقة بالمواطن العامل أو الموظف الجديد الذي لا يعمل بأحدي المؤسسات منذ ثلاثة اشهر الأخيرة، ولا تقوم الوزارة الداخلية باستخراج أقامة خاصة بهم.

وضعنا لكم متابعينا رابط خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين بعالية، ومن اجل الاستفسار يرجي أحضار رقم صاحب العمل وكتابة سنة ميلاد صاحب العمل بالهجري أو الميلادي، من اجل عرض المعلومات الخاصة بكافة العمالة والزائرين القادمين للمملكة، واذا وجهاتكم أي معوقات يمكنكم الذهاب بأسفل هذا المقال وترك استفساراتكم وسوف نقوم بالرد عليها من اجل توضيح استخدام تلك الخدمة الإلكترونية.

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