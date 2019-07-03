يتم الاستعلام عن وافد هارب برقم الهوية عبر بوابة وزارة الدخلية السعودية ،وتعمل الحكومة السعودية حاليا بالتعاون مع وزارة العمل علي تطوير و تسهيل النظام الاداري والقانوني بالمملكة ، وتعتبر هذه الخدمة من اهم الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية سواء للوافدين او المقيمين بالمملكة واصبح الان من الممكن الاستعلام عن الوافدين الهاربين بالمملكة والتحقيق في بلاغات الهروب.

الاستعلام عن وافد هارب

قم بالدخول علي موقع وزارة الداخلية السعودية

اختيار الاستعلام عن وافد هارب برقم الهوية .

. قم بادخال رقم الاقامة.

اضغط علي كلمة بحث حيث ستظهر حالة الوفد .

وطن بلا مخالف

هي حملة قامت باطلاقها المملكة تعمل علي مساعدة الوافدين الذين قاموا بارتكاب مخالفات من تصحيح اوضاعهم في المملكة وتساعد الجملة ايضا في معرفة الوافدين المقيمين بطرق غير شرعية و تختلف قيمة المخالفات اذا كانت المخالفه هي الاولي للوافد يتم دفع غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي ، اما لو كانت الخالفه هي الثانية تتضاعف قيمة المخالفة من 500 ريال الي 1000 ريال ، في المرة الثالثة يتم دفع غرامة 1000 ريال مع الترحيل الفوري للوافد.

يمكن للوافد العودة للملكة مرة اخري و يتم الغاء المخالفات السابقة اذا قام المقيم بتسوية اوضاعه القانوية ويتم اعفاءه من الغرامات المالية المفروضة عليه و عدم التعرض للمسألة القانونية.

يأتي هذا كله محاولة من المملكة في الحفاظ علي ابنائها وكل من يعيش داخلها سواء كان مقيم او وافد وبمساعدة كبيرة من وزارة الداخلية في تحقيق ذلك.