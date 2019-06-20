الاستعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة عبر بوابة ابشر

تعمل وزارة الداخلية السعودية على توفير العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ومن هذه الخدمات: خدمة الاستعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة، والاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة، وخدمة الاستعلام عن موظف وافد وغيرها من الخدمات الأخرى، ونعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية خطوات الاستعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة والتأكد من صلاحية الإقامة عبر بوابة ابشر وزارة الداخلية السعودية.

الاستعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة والتأكد من صلاحية الإقامة

أولا قم بتسجيل الدخول على موقع ابشر وزارة الاداخلية من هنا.

ثم إضغط على خدمة الاستعلامات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

ثم قم بالضغط على خيار الجوازات.

ثم إضغط على خدمة الاستعلام عن إنتهاء الإقامة.

ثم إدخال رقم الإقامة والمز المرئى الخاص بالوافد.

ثم النقر على عرض.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

أولا قم بتسجيل الدخول على موقع ابشر وزارة الاداخلية من هنا.

ومن الاستعلامات الإلكترونية إختر خدمة الاستعلام عن الإقامة.

ثم إدخال رقم الإقامة والرمز المرئي.

الاستعلام عن تاريخ إنتهاء الإقامة

أولا قم بتسجيل الدخول على موقع ابشر وزارة الاداخلية من هنا.

ومن الاستعلامات الإلكترونية إختر خدمة الاستعلام عن الإقامة.

ثم قم بملئ البيانات المطلوبة.

سوف تظهر لك صفحة بها جميع بيانات إقامتك.

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