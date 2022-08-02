رابط الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1444هـ

يرغب الكثير من الأشخاص في القبول بالحرس الوطني، وهم في انتظار للنتائج ليتمكنوا من معرفة إذا ما تم قبولهم أم لا وقد أعلنت وزارة الحرس الوطني رسميا خلال الأيام الأخيرة عن بداية طرح نتائج القبول في الحرس الوطني للوظائف التي قد تم الإعلان عنها من قبل الوزارة لجميع المواطنين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة، وفي هذا الإطار يتطلع عدد كبير من الأشخاص إلى التعرف على تفاصيل القبول وأسماء المقبولين برقم الهوية الوطنية بناء على ما أعلنت عنه الوزارة من خطوات إلكترونية لاستخراج النتائج، ولذلك سوف نقوم بعرض كيفية الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني.

الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني

أصبح من الممكن أن تقوم بالاستعلام عن نتائج الحرس الوطني ومعرفة إذا ما كنت من المقبولين أم لا من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني .

. بعد ذلك قم باختيار الدخول إلى الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك يمكنك القيام بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

ثم قم باختيار الدخول إلى القائمة الرئيسية.

من خلال القائمة الرئيسية قم باختيار نتائج الحرس الوطني.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك بشكل صحيح.

ثم قم بالضغط على كلمة بحث.

في النهاية سيتم عرض نتائج الاختبار بالكامل.

الأوراق المطلوبة للتقديم وزارة الحرس الوطني 1444

يوجد مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن تقوم بإحضارها لتتمكن من إتمام عملية التسجيل في وظائف الحرس الوطني وهي كالآتي: