الاستعلام عن مخالفات المرور وتجديد صلاحية الإقامة ووثائق السفر عبر بوابة أبشر Absher 1441
الاستعلام عن مخالفات المرور وتجديد صلاحية الإقامة ووثائق السفر عبر بوابة أبشر Absher 1441
أخبار السعودية

الاستعلام عن مخالفات المرور وتجديد صلاحية الإقامة ووثائق السفر عبر بوابة أبشر Absher 1441

بواسطة Mohamed Sayed 0

منصة أبشر absher.. تحظى تلك البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية من خلال التعاون بين عدد من وزارتها على رأسهم وزارات الداخلية والعمل والخدمة المدنية، باهتمام كبير من قبل المواطنين السعوديين وكذلك الوافدين أو المقيمين على أراضيها، والتي تهدف لخدمة المواطنين ورفع المعاناة والتعب عنهم، وتعمل على إنهاء كافة الإجراءات والتخليصات الهامة للأوراق المتعلقة بالمرور وبالجوازات وبالأحوال المدنية من خلال التسجيل عبر بوابة أبشر.



الخدمات المقدمة عبر بوابة أبشر

هذا وقد أطلقت المملكة العربية السعودية الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر في إطار رؤيتها الاستراتيجية والتكنولوجية 2030 في كافة مناحي الحياة تيسيرًا على المواطنين، ويحمل الجدول التالي أبرز الخدمات المقدمة عبر بوابة أبشر:



خدمات المرورخدمات الجوازاتصلاحية الإقامةاستخراج بدل الفاقد
  • الاستعلام عن مخالفات المرور.
  • إضافة مستخدم فعلي لمركبة.
  • طلبات تفويض مركبات.
  • إلغاء مستخدم لمركبة.
  • تجديد استمارة المركبة.
  • الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات.
  • تجديد رخصة القيادة.
  • إصدار وتجديد جوازات السفر السعودية .
  • تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين واستخراج تصاريح السفر للتابعين.
  • إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي وكذلك إلغائها.
  • تمديد تأشيرة الزيارة.
  • طلــب تصريــح الدخــول لموسم الحج.
  • الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
  • طلب وثائق بدل فاقد.
  • نقل خدمات العمالة المنزلية.
  • معرفة صلاحية الإقامة
  • إصدار الإقامة.
  • تجديد الإقامة.
  • تفويض استقبال
  • القادمات للعمل
  • الإبلاغ عن تغيب
  • العمالة المنزلية.

 

أبشر 1441 استعلام المخالفات المرورية وصلاحية الإقامة واستخراج وثائق السفر عبر absher.sa
أبشر 1441 استعلام المخالفات المرورية وصلاحية الإقامة واستخراج وثائق السفر عبر absher.sa


كيفية التسجيل عبر بوابة أبشر

وللاستمتاع بكافة خدامة بوابة أبش الإلكترونية، يرجى الدخول أولاً عبر البوابة من خلال الرابط التالي:https://www.absher.sa/portal/landing.html، على أن يكون التسجيل من خلال اسم المستخدم، ثانيًا: التسجيل برقم الهوية، مع استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ثالثًا اختيار الخدمات التي تطلبها.



Mohamed Sayed

    صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



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