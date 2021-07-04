الاستعلام عن مبلغ فائض التأمين 2021 في مختلف الشركات بالسعودية

قامت شركات التأمين بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان عن ضرورة توزيع مبلغ فائض التأمين لجميع عملائها من حاملي الوثائق التأمينية، وأعلنت الشركات عن هذا عبر لوائحها التنفيذية، ويأتي هذا تنفيذًا لإرشادات البنك المركزي السعودي، حيث أكد على ضرورة قيام الشركة بتلك الخطوة، الأمر الذي دفع مختلف شركات التأمين بالمملكة، بطرح خدمة الاستعلام عن مبلغ فائض التأمين 2021، للعملاء عبر منصاتها الإلكترونية، ويتم تعرف المبلغ بأنة قيمة فائض عمليات التأمين التي يصدرها البنك المركزي السعودي، وهو يمثل الفارق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتقوم جميع الشركات بتوزيعه عن أعوام التأمين السابقة.

الاستعلام عن مبلغ فائض التأمين 2021

شركة الدرع العربي من أشهر وأكبر شركات التأمين بالمملكة العربية السعودية، وتقوم الشركة بتوفير العديد من خدماتها في صورة إلكترونية عبر موقعها الرسمي، ومن أبرز الخدمات المتاحة من الشركة، خدمة الإطلاع على مبلغ فائض التأمين والتي يمكن الوصول إليها باتباع الآتي:

قم بالدخول على رابط منصة الشركة الإلكترونية.

قم في النافذة التي سيتم فتحها، بإدخال البيانات المطلوبة من رقم الوثيقة ورقم الهوية.

قم بإدخال رقم الحساب.

قم بإدخال رقم الجوال ورقم التحقق المرئي الظاهر.

قم بعد الانتهاء بإدخال بالتحقق من إدخال جميع البيانات والنقر على إرسال.

انتظر حتى تقوم المنصة بفتح نافذة جديدة يتم خلالها عرض جميع البيانات.

استعلام فائض التأمين بالشركة التعاونية

تتيح الشركة التعاونية لعملائها المسجلين من خلال منصتها الإلكترونية كذلك، إمكانية الاستعلام عن قيمة فائض التأمين بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة الشركة الإلكترونية. قم بإدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية للمواطنين ورقم الإقامة للمقيمين. قم بالنقر على “أنا لست روبوت” واضغط على بحث. انتظر حتى تقوم المنصة بعرض جميع المطلوب من البيانات.

استعلام توزيع الفائض من الاتحاد للتأمين التعاوني

تقوم شركة الاتحاد للتأمين التعاوني وهي من كبرى شركات التأمين بالمملكة، بتوفير خدمة الاستعلام عن توزيع الفائض من التأمين، وهي تقع ضمن قائمة الخدمات التي توفرها الشركة عبر منصتها الإلكترونية، ويمكن الوصول للخدمة باتباع الآتي: