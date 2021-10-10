الاستعلام عن قيمة الدعم المستحق من برنامج حساب المواطن للأسر المستفيدة بثلاثة خطوات فقط

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء برنامج حساب المواطن وإيداع قيمة الدعم المستحق من البرنامج في حسابات المستفيدين البنكية، وعلى ذلك يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء صرف الدفعة 47 من حساب المواطن لشهر أكتوبر الجاري 2021، حيث سيتم صرف الدفعة 47 من حساب المواطن اليوم الأحد الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري، وهو الموعد المحدد سلفاً لصرف دفعات حساب المواطن، حيث يتم تقديم الموعد أو تأخيره في حالة الإجازات الرسمية أو الأسبوعية فقط.

كيفية احتساب قيمة الدعم المستحق وفقاً لعدد أفراد الأسرة:

يتواصل برنامج حساب المواطن بشكل مستمر مع المواطنين المستحقين للدعم، وذلك من خلال حساب المستفيدين على الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كما أن البرنامج يقوم بالرد على كافة تساؤلات المواطنين فيما يتعلق بكيفية احتساب الدعم الذي يتم صرفه للمستحقين، وكذلك موعد نزول الدعم في حسابات المستفيدين، وكيفية تحديث البيانات وغيرها من التساؤلات التي تشغل بال المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن، ولكن من أبرز تلك التساؤلات الخاصة بالمواطنين هي كيفية احتساب قيمة الاستحقاق للأسر المستفيدة من البرنامج، وعلى ذلك فقد أوضح البرنامج أنه يتم احتساب قيمة الاستحقاق وفقاً لعدد من الخطوات التالية:

1/ إجمالي دخل الأسرة.

2/ أعمال التابعين.

3/ عدد أفراد الأسرة.

كما شدد البرنامج بضرورة توجه المواطن إلى حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة المبلغ المستحق له والمودع في الحساب البنكي للمستفيد الرئيسي.

موعد فتح التسجيل من جديد في برنامج حساب المواطن:

يبحث الكثير من المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل مؤخراً في برنامج حساب المواطن في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، عن موعد فتح باب التسجيل بالبرنامج مرة أخرى لكي يتمكنوا من الاستفادة من المبلغ المالي الذي يتم تقديمه للمواطنين من قبل البرنامج، ورداً على ذلك يقوم البرنامج بإقرار ضوابط الدعم المنصرف من البرنامج، وأن عملية التسجيل متوقفة في البرنامج منذ الدفعة 28، ومنذ ذلك الوقت لم توضح الحكومة السعودية موعد التسجيل أو أي تفاصيل عن هذا الأمر