الاستعلام عن قروض بنك التسليف والادخار التابع لبنك التنمية الاجتماعية

توفر المملكة العربية السعودية برامج الدعم للمواطنين بين الحين والآخر، فهناك الكثير منهم لم يستطيع مواجهة الوضع الاقتصادي الذي حدث في الآونة الأخيرة، وبالتالي حرصًا من المملكة على توفير حياة معيشية جيدة للمواطنين طرحت عليهم بعض القروض والتي يُقدمها لهم بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن قروض بنك التسليف تُطلق بشروط وضوابط معينة، وبالتالي يحصل عليها مستحقيها ممن لا يستطيعون مواجهة الغلاء، وخصوصًا الشباب والنساء المطلقات والنساء الأرامل، والنساء التي أصبحت هي العائل الوحيد للأسرة، وسوف نتعرف معًا على شروط الحصول على هذا القرض بالإضافة إلى كيفية الحصول عليه.

الاستعلام عن قروض بنك التسليف

حينما نتحدث عن قروض بنك التسليف فإننا نتحدث عن مجموعة متنوعة من القروض، فهناك قروض للشباب المتزوج في فترة قريبة، بالإضافة إلى قرض الترميم، وهذا إلى جانب قروض كنف النساء، وغيره من القروض، ويمكن الاستعلام عن قروض بنك التسليف من خلال مجموعة من الخطوات ولكن أساسها هو زيارة الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية والتعرف على قروض الأسرة التي تُمنح للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وما دام أن المواطن متوفرة به الشروط اللازمة للحصول على القروض سيتم الموافقة على طلبه، وتنحصر تلك الشروط في:

المواطنين أصحاب الجنسية السعودية يمكنهم التقديم على القروض.

المواطنين الموظفين في القطاع الخاص والحكومي الذين يحصلون على رواتب لا تزيد عن عشرة آلاف ريال سعودي يحصلون على القروض.

رابط موقع بنك التسليف والادخار

ويمكن الآن الدخول إلى موقع بنك التسليف والادخار.

ثم اختيار أحد القروض المتاحة في الموقع، بناء على الشروط المتوفرة لكل قرض.

يتم إدخال جميع البيانات بطريقة صحيحة وعلى رأسها رقم الهوية الوطنية للمواطنين والاسم وتاريخ الميلاد.

ومن خلال نفس الرابط يستطيع المواطنين الاستعلام عن القروض التي حصلوا عليها مسبقًا، وهذه الخدمة يمكن الحصول عليها من خلال زيارة تبويب استعلم عن القرض، وبالتالي ستقوم بإدخال جميع البيانات الخاصة بك، وستقوم بالضغط على استعلام، لتظهر كافة التفاصيل التي تخص القرض الذي حصلت عليه من خلال بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية.