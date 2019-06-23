الاستعلام عن قرض كنف بنك التسليف

بنك التسليف والادخار هو احد افضل بنوك المملكة العربية السعودية ، حيث يعمل علي مساعدة الشباب والمبتكرين من ابناء المملكة في تحقيق احلامهم عن طريق مساعدتهم في منحهم الدعم المادي والتي يتوفر في مجموعة مختلفة من القروض منها قرض المشاريع الصغيرة و قرض الترميم وايضا قرض الزواج كل هذه القروض يوفرها بنك التسليف من اجل مساعدة ابناء المملكة و المساهمة في تطوير المجتمع وتوفير فرص عمل للشاب و اخيرا قرض كنف وهو احد القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية ويعتبر هذا القرض من القروض الذي يهتم بالمطلقات والارامل ويعيشون حياة شاقة ويمكن الحصول عليها طبقا للشروط التي وضعها البنك وقيمة القرض 30000 ريال سعودي ويتم الحصول علي القرض دون فوائد .

شروط بنك التسليف و الادخار

يجب ان يكون مقدم الطلب سعودي الاصل.

يجب ان يكون مقدم الطلب عمره لايقل عن ال25 و لا يكون اكثر من 55 عاما.

يجب علي مقدم الطلب تقديم مشروع جديد.

يجب الا تزيد تكلفة المشروع المقدم عن 8,000,000 ريال سعودي.

يجب ان يكون الحد الادني من الدخل للمتقدم لا يقل عن 2,000 ريال سعودي.

لا يمتلك مقدم الطلب اي مشروع للتمويل.

يجب ان يكون الحد الادني من الدخل للمتقدم لا يقل عن 2,000 ريال سعودي.

لا يمتلك مقدم الطلب اي مشروع للتمويل.

يجب علي مقدم الطلب ملء استمارات برنامج بنك الائتماني و استكمال عملية التقديم.

شروط قرض كنف من بنك التسليف

تقديم صورة الهوية .

أن يكون الدخل الشهري لا يزيد عن 10000 ريال.

تقديم رقم حساب الابيان المسجل لدي النظام و مسجل بالاوراق الرسمية للبنك موثقا بختم البنك.

تقديم صورة من اصل اخر 3 رواتب سابقة من تاريخ اعتماد نموذج 104 وتصريح البينات للعملاء من وزارة الداخلية يشترط ان يكون ساريا.

تقديم نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

امتيازات قرض كنف

يصل مبلغ القرض التمويلي الي 30000 الف ريال سعودي.

غير مشروط توفير صك إعالة عند التقديم على القروض، من بنك التسليف قرض كنف الجديد.

لا يشترط برنامج اعالة الاسرة .

يقدم قرض كنف من بنك سلف برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وباشراف من الحكومة السعودية والتي تدخل ضمن مشروعات المملكة لعام 1440 هجريا.

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