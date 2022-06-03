طرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالسعودية من خلال شركة المياه الوطنية إلكترونيا

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة للإستعلام عن فواتير المياه الخاصة بالشركة الوطنية للمياه وطرق سداد فواتير المياه إلكترونيا وقد قامت الشركة الوطنية للمياه بتوفير الإستعلام عن الفواتير عن طريق رقم الحساب إلكترونيا.

خطوات الإستعلام عن فاتورة المياه للشركة الوطنية بإستخدام رقم الحساب

يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة الوطنية للمياه.

يقوم المواطن بتسجيل حساب شخصي له على الموقع ويكتب إسم المستخدم وتعيين كلمة مرور لحسابه.

بعد ذلك يقوم المواطن بإختيار أيقونة المعلومات والإستعلامات.

يقوم المواطن بإختيار أيقونة الإستعلام عن الفواتير.

بعد ذلك يختار المواطن أيقونة الإستعلام عن فاتورة المياه.

يقوم المواطن بتحديد الإستعلام بإستخدام رقم الحساب.

يقوم المواطن بإدخال رقم حساب المياه الخاص به في المكان المخصص له.

يقوم المواطن بالضغط على أيقونة إستعلام.

يستطيع المواطن سداد فاتورة المياه المتأخرة أو الحالية من خلال الموقع الإلكتروني.

يجب أن يقوم المواطن بالسداد حتى لا يتعرض للغرامات المالية بسبب التأخير أو إنقطاع خدمة توصيل المياه.

خطوات دفع فاتورة المياه للشركة الوطنية إلكترونيا

يقوم المواطن بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة المياه الوطنية .

. يقوم المواطن بتسجيل الأسم وكلمة المرور ليقوم بالدخول على حسابه.

يقوم المواطن بإدخال رقم حسابه لتسديد الفواتير.

يقوم المواطن بالدخول إلى بنك الراجحي.

يكتب المواطن كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة والتأكد من صحة البيانات.

يقوم المواطن بإختيار قائمة الخدمات وإختيار الفواتير منها.

يقوم المواطن بإختيار الفاتورة حسب نوعها.

بعد ذلك يقوم المواطن بإختيار فاتورة المياه.

يقوم المواطن بإدخال رقم الحساب الخاص به.

يقوم الموقع الإلكتروني من التأكيد أن المواطن ليس أليا.

ثم يقوم المواطن بإختيار فواتير الخدمات الحكومية.

ثم يختار المواطن أيقونة سداد فاتورة الماء.

سيقوم الموقع بإرسال رسالة نصية بها رمز يقوم بإدخاله الرمز في المكان المخصص له ثم يقوم بالضغط على موافق.

خطوات الإستعلام عن فاتورة المياه بإستخدام رقم العداد