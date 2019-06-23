استعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب والعداد بالسعودية عبر رابط موقع شركة المياه الوطنية وبوابة حياك

استعلام عن فاتورة المياه السعودية، قامت شركه المياه في المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة الاستفسار عن فاتورة المياه ودفع الفاتورة إلكترونيا، والآن يمكن لأي شخص الدخول إلى رابط شركة المياه الوطنية، والحصول على قيمة الفاتورة باستخدام رقم العداد أو رقم الحساب، لنتعرف من خلال هذا المقال عن رابط الاستعلام عن فواتير المياه برقم الحساب أو العداد.

الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية

اصبح الآن من السهل لأي مواطن الاستعلام عن فاتورة المياه والحصول على كافة التفاصيل، حيث يوفر هذا الرابط كل المعلومات التي يبحث عنها المواطن السعودي، فور كتابة رقم عداد المياه داخل الحقل الفارغ عبر موقع شركة المياه الوطنية، وبهذه الطريقة البسيطة يمكنكم معرفه قيمة الاستهلاك الشهري للمياه.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية

وقد تم توفير خدمة معرفة قيمة الاستهلاك الشهري باستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة، والتي توفر الكثير من الوقت والجهد، فقط برقم الحساب تحصل على كل ما تريد معرفته، حتى انه يمكن بسهولة الحصول علي فاتورة المياه الخاصة بك وجميع البيانات المتعلقة، كما توفر خدمة معرفة قيمة الصرف الصحي ومعرفة قيمه المبلغ الإجمالي المستحق، والكثير من الخدمات التي تقدمها شركة المياه الوطنية، وللاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب أو العداد يمكن ذلك من خلال الدخول لرابط شركة المياه الوطنية أو رابط بوابة حياك للخدمات الإلكترونية تابعونا وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد.

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