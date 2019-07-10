الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية وطريقة تقديم شكوى وتعريفة الكهرباء الجديدة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية من أكثر ما يبحث عنه المواطن السعودي،تحرص الشركة السعودية للكهرباء على تقديم خدمات عديدة للمواطنين بالمملكة، ولذلك قامت بإصدار خدمة الفاتورة الإلكترونية بدلًا الفواتير الورقية، وأصبح من المُمكن لأي مشترك الإستعلام عن قيمة الفاتورة ومعدل الإستهلاك الشهري من خلال هذه الخدمة، ويتم إصدار فواتير الكهرباء في اليوم الثامن والعشرون من كل شهر ميلادي، وذلك بعد قيام الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بإصدار مرسوماً ملكياً بتوحيد موعد صرف رواتب الموظفين بالسعودية في اليوم السابع والعشرون من كل شهر، وقامت الشركة أيضاً بإطلاق خدمة حسابي بهدف تسجيل فاتورة الكهرباء بإسم المستفيد مباشرةً، وذلك في إطار تيسير وصول الخدمات للمشتركين.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

يُمكن الإستعلام عن قيمة فاتورة الإستهلاك الشهري للكهرباء بشكل إلكتروني عن طريق الإنترنت عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة السعودية للكهرباء عبر الضغط على اسم الموقع.

بعد ذلك قم بالدخول على (خدمات المشتركين)، ثم إضغط على خيار (خدمات الفواتير).

ثم قم بإدخال رقم الحساب، والرمز المرئي الموجود بالشاشة.

في النهاية، إضغط على زر عرض، وستلاحظ ظهور كافة البيانات المتعلقة بفاتورة الكهرباء.

تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء تطبيق (الكهرباء ALKAHRABA)، وهو تطبيق خاص بالهواتف الذكية، حيث يمكن من خلال التطبيق، الاستعلام عن عدد من الخدمات التي تُقدمها الشركة مثل قيمة الفاتورة، وحالة الطلب، ومكاتب الخدمات، وإستقبال رسائل الجوال القصيرة الخاصة بخدمات الفواتير، وذلك بهدف خدمة كافة المشتركين في أي وقت وأي مكان، والجدير بالذكر أن هناك أكثر من 12 مليون مواطن مشتركين في تطبيق الكهرباء.

تعريفة الكهرباء بالسعودية

الإستهلاك الإجمالي قيمة الفاتورة قبل التعريفة قيمة الفاتورة بعد التعريفة 1000 50 180 2000 100 360 3000 200 540 4000 300 720 5000 500 900 6000 700 1080 7000 1000 1380 8000 1300 1680 9000 1600 1980 10000 1900 2280

آلية تقديم شكوي علي فاتورة الكهرباء السعودية

يُمكن تقديم أية شكاوي أو إعتراضات خاصة بخدمات الشركة السعودية للكهرباء عن طريق الوسائل الأتية:

تطبيق الكهرباء ALKAHRABA.

الإتصال بخدمة المشترك على الرقم التالي 920001100.

التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، ومواقع التواصل الإجتماعي تويتر أو فيس بوك.

كيفية طباعة فاتورة الكهرباء السعودية

تتم طباعة فاتورة الكهرباء الخاصة بعرض قيمة الإستهلاك عن طريق الدخول إلي موقع شركة الكهرباء السعودية الإلكتروني، ثم بعد ذلك يتم القيام بالخطوات التالية:

أولًا الدخول إلى موقع شركة الكهرباء السعودية.

ثم قم بكتابة اسم المستخدم أي (البريد الإلكتروني أو رقم الهوية).

بعد ذلك قم بإدخال كلمة المرور، ثم إضغط علي زر تسجيل الدخول.

إضغط على خيار (إستعراض الفاتورة).

بعد ذلك إضغط علي الفاتورة المراد طباعتها.

ثم اضغط على خيار (عرض الفاتورة)، وسوف يتم تحميل الفاتورة بصيغة pdf على جهازك.

بعد ذلك قم بطباعة الفاتورة.

حاسبة إستهلاك الكهرباء

يُمكن حساب معدل إستهلاك الكهرباء من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول على موقع شركة الكهرباء السعودية.

ثم إضغط على خيار حاسبة الإستهلاك التقديرية.

بعد ذلك إختار نوع التعريفة، وسعة القاطع.

ثم قم بإدخال كمية الإستهلاك التقديرية، وعدد الأيام.

في النهاية، إضغط علي زر (احسب)، وستلاحظ ظهور قيمة الإستهلاك الخاصة بالمدة المحددة.

فصل الخدمة الكهربائية

أكدت شركة الكهرباء السعودية أنه يجوز فصل خدمة الكهرباء عن أي مشترك في الحالات التالية:

إصدار الجهات الرسمية المختصة طلب بذلك.

الحالات الطارئة التي تشير إلى إحتمال وجود أضرار.

الصيانة الدورية.

التلاعب في عداد الكهرباء، وعدم القدرة على قراءة العداد.

الأحمال الكهربائية الزائدة، وسوء التوصيلات الكهربائية.

هيئة تنظيم الكهرباء السعودية

أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء السعودية قراراً بسرعة مُعالجة الشكاوي الخاصة بفواتير الكهرباء خلال عشرة أيام فقط، وأكدت الهيئة على أنه في حالة عدم الإقتناع بجودة الخدمات، يُمكنك تقديم شكوى إلى هيئة تنظيم الكهرباء على الرقم التالي (8001259000)، وأكدت الشركة على ضرورة تيسير الخدمات المُقدمة لأصحاب القطاع السكني، وتقسيط المستحقات المتراكمة عليهم، وقامت الهيئة بإطلاق برنامج (تيسير) للمشتركين الذين تتراوح قيمة إستهلاكهم الشهري ما بين 300 إلي 3000 ريال سعودي.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية وفي حال كان لديكم اي استفسارات يمكنكم أن تتركوها لنا في صندوق التعليقات أسفل الموضوع.