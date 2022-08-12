يُعد الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب من الخِدْمَات التي تقدمها وزارة الخارجية السُّعُودية للمقيمين على أراضي المملكة السُّعُودية، حيث أنها فرصة عظيمة تمنحها الوزارة لاستقدام أفراد عائلة المقيمين إلى الأراضي السُّعُودية وقضاء بعض الوقت مع ذويهم، حيث يمكن لهم استقدام الأقارب من الدرجة الأولي فقط، ومن خلال التالي نقدم لكم كيفية تقديم طلب زيارة عائلية وخطوات الاستعلام عن الطلب بشكل مُفصّل.

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب

يمكن للمقيمين في المملكة الاستعلام عن الزيارة عائلية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة التأشيرات الإلكترونية. النقر قائمة الخَدمات الموجودة في الصفحة الرئيسية ثم النقر على استعلام. من قائمة الاستعلام تحديد البحث عن طلب مقدم إلى الوزارة. تدوين البيانات الخاصة بالطلب مثل رَقَم الطلب ورقم السجل ثم رمز التحقق. الضغط على استعلام عن الطلب. يتم ظهور النتيجة سواء البقول أو الرفض.

شروط طلب الزيارة العائلية

قامت وزارة الخارجية بوضع مجموعة من الشروط لعمل زيارة عائلية وتتمثل هذه الشروط في التالي:

لابد أن يكون جواز السفر الخاص بالزائر فعال.

تقديم طلب الزبارة من خلال موقع التأشيرات الإلكترونية.

أن تكون الزيارة للأقارب من الدرجة الأولى.

أن يكون المتقدم لديه تأشيرة عمل وليس مرافق.

لابد من التصديق على الطلب الإلكتروني من جهة العمل أو الغرفة التجارية.

يجب أن تكون كافة البيانات سليمة مطابقة تماماً لبيانات جواز السفر.

تدوين كافة البيانات باللغة العربية إلا في حالة طلب بعض البيانات باللغة الإنجليزية ويستثنى من ذلك الغير ناطقين للغة العربية.

لابد أن تكون الإقامة سارية المفعول.

خطوات تقديم زيارة عائلية 1444

يمكن للمقيمين في المملكة السُّعُودية تقديم طلب زيارة عائلية إلكترونياً عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى الرابط الرسمي لطلب الزيارة العائلية في منصة التأشيرات السُّعُودية https://visa.mofa.gov.sa/.

تحديد خدمة المواطنين والمقيمين.