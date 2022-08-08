الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب ورقم الجواز ورسوم تمديد تأشيرة الزيارة

يتم الاستعلام عن طلب زيارة عائلية من منصة التأشيرات السعودية وهي نوع من التأشيرات التي يقدم عليها المقيم السعودي لاستقدام عائلته للبقاء معه في المملكة العربية السعودية لفترة محددة تصل نحو ثلاثة أشهر، ومن خلال المنصة السعودية التأشيرات “مساند” يمكن التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية، وكذلك الاستعلام عنها وسداد رسوم التجديد قبل انتهائها للسماح لحامليها بالبقاء لمدة أطول في السعودية.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب

بعد التقديم للحصول على تأشيرة زيارة عائلية يمكن الاستعلام عنها برقم الطلب باتباع هذه الخطوات:

أولاً تسجيل الدخول إلى موقع منصة التأشيرات السعودية .

من الخيارات المتاحة في الصفحة الرئيسية اضغط على “البحث عن طلب مقدم إلى وزارة الخارجية”.

أدخل رقم الطلب الخاص بالتأشيرة التي تريد الاستعلام عنها.

سجل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

أدخل رمز التحقق المرئي بشكل صحيح كما هو معروض أمامك.

اضغط على زر استعلام.

استعلام عن تأشيرة زيارة عائلية برقم الجواز

يمكن الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية بطريقة أخرى من خلال إدخال رقم الجواز باتباع الخطوات التالية:

أولاً تسجيل الدخول إلى منصة التأشيرات والجوازات.

من بين الخيارات اضغط على استعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز.

أدخل البيانات المطلوبة.

اضغط على خيار استعلام.

تمديد تأشيرة زيارة عائلية

في حالة انتهاء تأشيرة الزيارة العائلية يمكن تمديد مدة الإقامة في السعودية عن طريق منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية ثم انتقل إلى خيار خدمات الجوازات.

اختر الخدمة المراد البحث عنها وهي تمديد تأشيرة زيارة.

أدخل البيانات الشخصية مثل رقم الهوية أو رقم الإقامة والمستندات المطلوبة.

سدد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة.

اضغط على تقديم الطلب.

رسوم تمديد تأشيرة زيارة عائلية

عند تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية عن طريق منصة أبشر يجب سداد الرسوم من أجل فيول تمديد التأشيرة، وحددت الإدارة العامة للجوازات تكاليف تمديد التأشيرة لتكون 100 ريال سعودي للتأشيرة الواحدة، ويجب تمديدها قبل انتهاء مدة صلاحية التأشيرة.