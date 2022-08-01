الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب عبر منصة التأشيرات الإلكترونية الجديدة 1444

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب واحداً من الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة الداخلية السعودية عبر رابط منصة التأشيرات السعودية الجديدة، وتأشيرة الزيارة العائلية هي نوع من التأشيرات السعودية التي يقدم عليها أحد المقيمين في المملكة من جنسية غير سعودية لاستقدام أفراد أسرته لزيارته، وإليكم طريقة تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية، ويمكن طلب زيارة عائلية للمقيمين من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة التأشيرات الجديدة كما يمكن الاستعلام عن حالتها وتجديدها، وكذلك سداد رسوم استخراج التأشيرة أو تجديدها.

خطوات طلب زيارة عائلية للمقيمين

يمكن التقديم في وزارة الخارجية زيارة عائلية لدعوة أفراد أسرتك لزيارتك في المملكة عبر منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً تسجيل الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية .

اقرأ بنود التعهد الظاهرة أمامك ثم اضغط على زر موافق، وتتمثل بنود التعهد فيما يلي: إدخال جميع بيانات المقيم وبيانات الشخص المطلوب الزيارة له الموجودة في جواز السفر. توفير السكن المناسب للزائر. أن يغادر صاحب التأشيرة قبل انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة له لدخول المملكة. يخضع الزائر لكافة الأنظمة والقوانين النافذة في المملكة خلال فترة إقامته. يكون الغرض من التأشيرة الزيارة فقط، وليس للعمل أو لغرض آخر. يتحمل مقدم الطلب مسؤولية ثبوت معلومات مخالفة لما قدمها. تفويض وزارة الخارجية للاطلاع على سجل بيانات مقدم الطلب في السعودية.

أدخل رقم الإقامة الخاص بمقدم الطلب.

أدخل جميع بيانات الطلب في الحقول المخصصة لذلك ثم اضغط على التالي.

بعد ذلك أدخل البيانات الشخصية الخاصة بالزائر.

اضغط على عرض الطلب.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب

يمكن استعلام عن طلب زيارة عائلية بعد التقديم عليها من أجل معرفة الموافقة على طلب زيارة عائلية بالطريقة التالية: