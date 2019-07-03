“برقم الإقامة” استعلام عن تأشيرة زيارة عائلية من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية

استعلام عن تأشيرة زيارة عائلية هو محل بحث لدي الكثيرين بالمملكة العربية السعودية سواء الوافدين أوالمغادرين ، حيث أن مواكبة الحكومة السعودية للتطور التكنولوجي تجعل من السهل عليها تقديم العديد من الخدمات سواء للمواطنين، وذلك من خلال المواقع الرسمية للوزارة الخاصة بها مثل وزارة التجارة والاستثمار أو وزرارة الخارجية وغيرها، وذلك توفيراً للوقت والجهد ومن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن طلب الزيارة .

منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية يستوجب على من يرغب بتقديم طلب زيارة عائلية من التأكد أن تم جمع كافة البيانات المطلوبة ومن ضمنها جوازات السفر للمطلوبين للزيارة.

الاستعلام عن طلب زيارة

تقدم المملكة العربية السعودية للوافدين والمغادرين خدمات تخص تأشيرات الدخول واجراءات الزيارة وطلبات العمرة والحج، وذلك عن طريق وزارة الخارجية الخاصة بها، وذلك وفقاً للشروط والمعايير التي يتم التعامل بها في المملكة، وسوف نقوم بمناقشة الطريقة الإلكترونية للاستعلام عن خدمة الاستفسار عن طلب الزيارة عن طريق موقع وزارة الخارجية الخاص بالمملكة العربية السعودية.

الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن طلب الزيارة وهي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية.

https://visa.mofa.gov.sa /

ويتم التعامل من خلال الصفحة الرئيسية للموقع عن طريق تحريك المؤشر للأسفل وذلك من أهم مميزات الموقع حيث أن العميل لا يلجأ إلى التعمق والتشعب في الموقع.

يظهر لنا القسم الخاص بعمليات الاستعلام الخاصة بوزارة الخارجية

ثم نقوم بكتابة المعلومات المطلوبة وهي نوع الطلب ورقمه ورقم السجل ورمز التحقق

ثم نقوم بالضغط على كلمة استعلام

وهكذا نجحت الحكومة السعودية من خلال مواكبة التطور التكنولوجي عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الخاصة بها، بتسهيل خدمة الاستفسار عن طلب الزيارة لجميع الوافدين والمغادرين، و كذلك نجحت في توفير الوقت مع تقديم خدمة متقنة ودقيقة.