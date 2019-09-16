الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1441 وخطوات تجديدها عبر بوابة أبشر للجوازات

يبحث الكثيرون عن خطوات “الاستعلام عن صلاحية الإقامة” للزائرين والمقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية،ويمكنكم من خلال موقع أبشر للجوازات معرفة كل تفاصيل الإقامة ومعرفة تاريخ انتهائها وكيفية تجديدها، بطريقة إلكترونية وتقدم مصلحة الجوازات العديد من الخدمات الخاصة بالمواطنين والمقيمين والوافدين بالمملكة، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف علي خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة وكيفية تجديدها لتجنب عملية الترحيل أو دفع غرامة مالية في حالة عدم تجديد الإقامة.







الاستعلام عن صلاحية الإقامة

وتعد خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من اهم الخدمات التي يقوم بتقديمها موقع أبشر بالتعاون مع مديرية الجوازات السعودية، حيث تتيح للمقيمين الاطلاع علي كافة المعلومات الخاصة بالإقامة وموعد تجديدها، ويوجد أيضا العديد من الخدمات الأخري مثل الاستعلام عن هوية مقيم والاستعلام عن هوية وافد، ويمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال اتباع هذه الخطوات.







الدخول إلى موقع ” أبشر”، الجوازات ثم الضغط علي اختيار الاستعلامات الإلكترونية.

ثم النقر علي اختيار “الجوازات”.

ستظهر خانة خاصة بـ “رقم الإقامة” قم بكتابة رقم الإقامة التي تريد الاستعلام عنها.

ثم اكتب الرمز المرئي المكون من أربع أرقام، ثم قم بالضغط علي كلمة “عرض”.

سوف تظهر لك المعلومات الخاصة بصلاحية الإقامة.

كما يمكن تغيير الكفيل والنقل إلي كفيل آخر.

كما يمكنكم إرسال طلب تجديد الإقامة من خلال جهة العمل التابع لها قد يتأخر الطلب في بعض الوقت، يجب المتابعة المستمرة لتجديد الإقامة من خلال التاريخ إذا تم تغييره فهذا يعني أن الإقامة تم تجديدها، ويمكن تجديد الإقامة من خلال الدخول علي موقع أبشر والقيام بأتباع الخطوات السابقة.

كيفية التاكد من صلاحية الاقامة







يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال الدخول علي موقع أبشر الجوازات، ثم الضغط علي الاستعلام عن صلاحية الإقامة ثم كتابة البيانات المطلوبة مثل رقم الإقامة والرمز المرئي، وسوف تظهر فورا المعلومات الخاصة بصلاحية الإقامة المستعلم عنها وموعد تجديدها، ويمكن دفع رسوم تجديد الإقامة من خلال الموقع عن طريق إدخال بطاقة الائتمان، حيث تعمل مصلحة الجوازات علي توفير الوقت والجهد علي المواطنين والوافدين والمقيمين في المملكة وفقا لرؤية المملكة 2030.

استعلام عن هويه مقيم

تقوم مديرية الجوازات بالمملكة بتقديم خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، والعديد من الخدمات الأخري مثل إصدار جواز سفر والاستعلام عن وافد هارب، وإصدار تأشيرة والاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديد الإقامة إلكترونيا ويمكن استلام التأشيرة التي تم تجديدها من خلال أحد فروع مكاتب الجوازات التي توجد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية أو من خلال البريد السعودي.