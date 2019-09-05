الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الهوية أو رقم الاقامة 1441 عبر موقع أبشر الجديد







الاستعلام عن الاقامة هي إحدى الخدمات التي يقدمها موقع أبشر، للمواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويمكن ذلك من خلال إدخال رقم الإقامة أو رقم الهوية، ويهدف ذلك إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وذلك في إطار خطة المملكة لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، ولابد من العمل علي تجديد الإقامة فهي تعتبر تصريح للإقامة وقد يتعرض المقيم الذي انتهت صلاحية إقامته إلى دفع غرامة مالية أو الترحيل خارج المملكة ومن خلال هذا الموضوع نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية، كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر موقع أبشر الجديد.







الاستعلام عن صلاحية الاقامة

يبحث الكثيرون عن كيفية إرسال طلب تجديد الإقامة من خلال الجهة التي يعملون بها، ويتأخر أحيانا الطلب دون معرفة هل تم تجديد الإقامة أم لا، ولكن يمكنكم معرفة ذلك من خلال الدخول علي منصة أبشر للجوازات الجديد، واتباع الخطوات التالية، فإذا كان التاريخ قد تم تغييره فيعنى ذلك انه تم تجديدها بالفعل، أما في حالة عدم تغييره فهذا يعني ان الإقامة لم يتم تجديدها بعد.







الدخول علي موقع أبشر الجديد والدخول علي صفحة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

ثم سوف يتم ظهور خانة “رقم الإقامة” قم بكتابة رقم الإقامة الذي تود الاستعلام عن صلاحيتها.

قم بكتابة الرمز المرئي المكون من أربعة أرقام ثم قم بالنقر علي كلمة عرض.

سوف تظهر صفحة بها كافة المعلومات الخاصة بـ صلاحية الإقامة. يحق لك تغيير الكفيل والانتقال إلى كفيل آخر جديد أو أي جهة راعية، يجب كتابة الاسم بالكامل علي رخصة الإقامة والتأكد من مطابقته باللغة العربية والإنجليزية.