الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة عبر موقع ابشر للجوازات







يمكن الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين برقم الإقامة، من خلال الدخول علي موقع أبشر للجوازات، ويمكن للموظف أو العامل الاستعلام وهي من أهم الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية، بشكل إلكتروني للمستعلمين سواء الوافدين أو أصحاب العمل، وقد يتسبب انتهاء الإقامة في حدوث مشاكل للوافد، مثل الترحيل خارج الأراضي السعودية أو دفع غرامة مالية، وقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن انه يمكن تجديد الإقامة إلكترونيا عبر موقع أبشر.







الاستعلام عن صلاحية الاقامة

يمكن الاستعلام عن صلاحية الاقامة ومعرفة مدة انتهاءها، من خلال موقع أبشر الجديد للجوازات، وقد أصبح من السهل الاستعلام عن موعد انتهاء أقامة الموظف الوافد أو المقيم في الأراضي السعودية، والعمل علي تجديدها قبل انتهاءها من خلال موقع أبشر الإلكتروني، حيث تعمل المملكة العربية السعودية علي توفير الوقت والجهد علي الموظفين الوافدين والعمال من الاستعلام إلكترونيا بدلا من الذهاب إلي المؤسسات الحكومية، ويأتي ذلك ضمن رؤية المملكة 2030.







رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة







وقد أتاح موقع أبشر للجوازات خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر الإنترنت، دون الحالة إلي الذهاب للجهات المعنية، وذلك بالدخول للموقع وتسجيل الدخول، والنقر علي أبشر الجوازات وإدخال رقم الإقامة الخاص بك وكتابة البيانات المطلوبة، ثم سيتم عرض المعلومات الخاصة بصلاحية الإقامة موعد تجديدها، وتاريخ انتهاءها، ويمكن تجديدها عبر أستخدام بطاقة الائتمان الخاص بك، بعد ذلك قم بتحديد مكان استلام أما من مكتب البريد أو أحد مكاتب مصلحة الجوازات السعودية.