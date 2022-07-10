ما هي خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر أو بدونها ؟

يبحث العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة ووفرت الحكومة في المملكة عدد من الخطوات يمكن من خلالها الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام من خلال منصة أبشر الإلكترونية حيث أنها تعتبر واحدة من أهم المنصات التي أطلقتها الحكومة في المملكة العربية السعودية بهدف توفير العديد من الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات الحكومية وتوفير الوقت والجهد علي المستعلم كما يمكن الاستعلام من خلال موقع الجوازات الخاص بوزارة الداخلية في دقائق بسيطة بدون الدخول إلى منصة أبشر، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر أو بدونها ؟

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول إلى أبشر عن طريق الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار بوابة أفراد ومنها اختيار مستخدم جديد.

تسجيل الدخول من خلال الضغط على مستخدم جديد وإدخال البيانات المطلوبة.

إدخال رقم الإقامة وتاريخ الميلاد.

إدخال الرمز المرئي والضغط على التالي.

اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومراجعة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على استعلام.

استعلام عن صلاحية إقامة عبر أبشر

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر الإلكترونية عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له واختيار تسجيل.

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية ومنها اختيار الجوازات.

الضغط على الاستعلام عن تاريخ صلاحية الجواز.

كتابة رقم الإقامة في الخانة المخصصة له ورمز التحقق المرئي.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على استعلام.

ما هي خدمات منصة أبشر الإلكترونية؟

تتعدد الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية وسوف نعرض لكم أهمها: