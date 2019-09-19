أبشر الجوازات السعودية تسجيل الدخول

لكي تتمكن من الاستفادة من خدمات منصة أبشر يجب علي المقيمين أو الوافدين أو المواطنين إتمام عملية التسجيل علي منصة أبشر من خلال تسجيل حساب وتفعيله من خلال إجراء الخطوات التالية:

  • الدخول علي منصة أبشر الجديدة ثم النقر علي تسجيل جديد.
  • قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، وسوف يتم إرسال رسالة تأكيد عبر الجوال.
  • قم بإدخال رقم التفعيل ثم كتابة رقم الهوية والضغط علي “موافق”.
  • قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي أسم المستخدم وكلمة السر.
  • وبهذه الخطوات البسيطة تكون أتممت عملية التسجيل علي منصة أبشر الجديدة، وبعد ذلك قم بتفعيل الحساب من خلال طباعة نموذج التسجيل والتوقيع عليه ثم تسليمه إلي أحد مراكز التفعيل المتواجدة في أنحاء المملكة.

استعلام عن هويه مقيم

بعد إجراء عملية التسجيل وإنشاء حساب علي منصة أبشر يمكن الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية، ويمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال إتباع الخطوات التالية :

الاستعلام عن صلاحية الاقامة
الاستعلام عن صلاحية الاقامة
  • الدخول علي منصة أبشر
  • ثم الضغط الخدمات الإلكترونية، ثم الجوازات.
  • ثم قم بكتابة رقم الإقامة المستعلم عنها، ورمز التحقق والضغط علي كلمة عرض.
  • سوف تظهر كل المعلومات الخاصة بالإقامة المستعلم عنها.
  • في حالة انتهاء الإقامة يمكن تجديدها من خلال منصة أبشر وتحديد مكان استلام الإقامة التي تم تجديدها أما من خلال البريد أو أحد فروع مكاتب الجوازات.