الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1441 عبر منصة أبشر الجديدة رابط

يبحث الكثيرون عن خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية، من الوافدين والمقيمين والمواطنين ويمكن إجراء ذلك من خلال موقع أبشر الجديد حيث تقدم مديرة الجوازات خدمات عديدة للاستعلام إلكترونيا عن الإقامة، وأيضا الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة والاستعلام عن وافد هارب والعديد من الخدمات الأخري، وتعد منصة أبشر من اهم المنصات الحكومية الإلكترونية التي تقدم خدمات عديدة لتحقيق رؤية 2030.







الاستعلام عن صلاحية الإقامة

ونقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر الجديدة، من خلال الدخول علي موقع أبشر ثم تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم والرقم السري ورقم الهوية والرمز المرئي المكون من أربعة أرقام، وفي حالة أنك مستخدم جديد يمكن التسجيل في منصة أبشر، وبعد ذلك قم باختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الجوازات ثم أكتب رقم الإقامة وسوف تظهر لك جميع المعلومات الخاصة بالتأشيرة المستعلم عنها ومتي تنتهى ويمكنكم معرفة صلاحية الإقامة من خلال إتباع الخطوات التالية.







الدخول إلى منصة أبشر الجديدة.

ثم اختيار “أبشر الجوازات”.

قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم، ورقم الهوية، والرمز المرئي المكون من أربع أرقام، ثم النقر على “تسجيل دخول”.

سوف تظهر صفحة أبشر، قم بالنقر على “الجوازات”، ثم اختر “ الاستعلام عن صلاحية الإقامة”.

ثم قم بإدخال رقم الإقامة، وسوف تظهر مدة الإقامة وموعد انتهاءها.

ويمكن تجديدها إلكترونيا من خلال دفع رسوم الإقامة عن طريق بطاقة الائتمان ولابد من التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية لصاحب الإقامة المستعلم عنها، ويمكن تحديد مكان استلامها بعد تجديدها أما من خلال احد مكاتب الجوازات أو من خلال البريد.