يُعد الاستعلام عن صلاحية الإقامة في أبشر من أحد أهم الخَدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات السُّعودية للمقيمين على أرضيها، حيث تتيح لهم التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بصَلاحية الإقامة، وذلك لأن التأخير في تجديد الإقامة يعرض صاحبها للغرامة وتصل أحياناً للترحيل من المملكة، لذا نوضح لكم في الفقرات التالية خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في أبشر بكل سهولة وخطوات تجديدها دون الحاجة إلى الذَّهاب إلى مكتب العمل.

خطوات الاستعلام عن تاريخ إنتهاء الإقامة في أبشر

توفر منصة أبشر الإلكترونية عدد كبير من الخَدمات، ومن أهمها الاستعلام عن صلاحية الإقامة، التي تتم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول إلى رابط منصة أبشر. بعد ذلك إدخال بيانات تسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول يتم اختيار أبشر أفراد. يتم تسجيل رمز التحقق ورقم الهُوِيَّة وكلمة المرور. الضغط على كلمة تسجيل الدخول. سوف تصلك رسالة قصيرة تحتوي على كود يجب الاحتفاظ به حتى تتمكن من الدخول إلى نافذة تسجيل الدخول. بعد ذلك النقر على كلمة خدماتي. ثم اختيار خدمة الجوازات، ثم النقر على الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة. وأخيراً الضغط على عرض.

أبشر تسجيل دخول

يمكن دخول منصة أبشر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر. اختيار أبشر الأفراد. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. ثم إدخال بيانات تسجيل الدخول رَقَم الهُوِيَّة أو اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على تسجيل الدخول. كتابة رمز التحقق المرسل إلى الجوال. وأخيراً الضغط على تسجيل الدخول.

الاستعلام عن الإقامة بدون أبشر

يمكن معرفة موعد انتهاء مدة الإقامة للوافدين من خلال وزارة العمل دون الدخول إلى أبشر، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل. اختيار “الخِدْمَات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية للموقع. اختيار “بوابة الأفراد”. ثم الضغط على مستخدم جديد. بعد ذلك إدخال رَقَم الإقامة في الموضع المخصص له. تحديد التقويم الخاص بتاريخ الاستعلام النقر على التالي. إدخال الرمز المرئي. أخيراً يتم ظهور بيانات الاستعلام عن الإقامة وموعد انتهاء مدة الإقامة.

شروط تجديد الإقامة

يجب توافر الشروط التالية من أجل تجديد الإقامة للوافدين المقيمين داخل المملكة السُّعُودية: