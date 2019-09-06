الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر الجوازات 1441







يبحث الكثيرون عن استعلام عن إقامة حيث يمكن إجراء ذلك عبر موقع أبشر الجديد، حيث يقدم خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل إلكتروني، لتسهيل الإجراءات علي الوافدين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلي تقديم العديد من الخدمات الأخري، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم متابعي موقع نجوم مصرية كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وكيفية إصدار وتجديد جواز السفر، والاستعلام عن صلاحية جواز السفر برقم الإقامة.







استعلام عن اقامة

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال موقع أبشر الجديد، والدخول علي الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط علي اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية، وسوف تظهر لك صلاحية الإقامة وتاريخ انتهائها ويمكن تجديدها أيضا، سوف يتطلب منك إدخال رقم الهوية والرمز المرئي، الذي يتكون من أربعة أرقام، بعد إتمام هذه الخطوات قم بالنقر علي عرض وسوف تظهر لك كافة المعلومات.







الاستعلام عن صلاحية الاقامة

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال إدخال رقم الإقامة من خلال اتباع الخطوات الآتية :







الدخول علي موقع أبشر الجوازات.

ثم تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم كتابة الرمز المرئي ثم النقر علي كلمة تسجيل الدخول.

سوف يتم إرسال رمز تحقق إلي الهاتف، قم بإدخاله.

ثم قم بالضغط علي الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالنقر علي اختيار الجوازات.

ثم قم بالنقر علي تجديد الجواز.

سوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بالجواز الخاص بك.

وبعد ذلك يمكنك تجديد الجواز بعد دفع رسوم قدرها 300 ريال سعودي لتجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات.

قم بتحديد المكان الذي تود استلام جواز السفر منه.

ثم قم بالنقر علي كلمة موافق.

يمكن أجراء جميع الخطوات السابقة من خلال الدخول إلى منصة أبشر.

أبشر الجوازات







يتيح موقع أبشر للجوازات إصدار جواز السفر أو تجديده ولكن يطلب هذا مجموعة من الإجراءات اللازمة وهي كالتالي:

إنشاء حساب جديد علي منصة أبشر في حالة أنك مستخدم جديد.

اختيار الشخص الذي تود إصدار جواز سفر له.

القيام بإدخال بيانات إصدار جواز السفر والموافقة علي الإقرار.

تقديم عنوان وطني لإمكانية استلام جواز السفر من خلال البريد السعودي.

شروط إصدار جواز سفر سعودي

القيام بسداد رسوم الخدمة الخاصة بإصدار جواز السفر.

تسديد جميع المخالفات المرورية الخاصة بصاحب الجواز المراد إصدار جواز السفر له.

وجود صورة وبصمة صاحب جواز السفر.

وجود الشخص المراد استخراج لك جواز السفر داخل أراضي المملكة العربية السعودية أثناء تقديم طلب الإصدار.

عدم وجود جواز سفر سابق للشخص المراد إصدار جواز سفر له.

شروط تجديد جواز السفر السعودي

وجود جواز سفر للشخص المراد تجديد جواز سفره.

سداد الرسوم المطلوبة.

القيام بتسديد جميع المخالفات المرورية.

ووجود صورة وبصمة للشخص المراد تجديد جواز سفره.

التواجد داخل أراضى المملكة العربية السعودية في موعد التجديد.

عند استلام جواز السفر يجب إحضار جواز السفر القديم.

رسوم إصدار أو تجديد جواز السفر



يمكن دفع الرسوم الخاصة بتجديد جواز السفر علي حسب مدة صلاحيته كالآتي :

دفع رسوم قدرها 300 ريال سعودي في حاله التجديد لمدة 5 سنوات.

دفع مبلغ قدره 600 ريال سعودي لمدة تجديد جواز السفر 10 سنوات.

استعلام عن المخالفات المرورية



يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال الدخول علي منصة أبشر ، ثم اختيار ابشر المرور ثم القيام بإدخال البيانات الخاصة بالرخصة المستعلم عنها، وسوف تظهر المخالفات المرورية الخاصة بالرخصة المستعلم عنها، ويمكن تسديدها بشكل إلكتروني من خلال موقع أبشر للمرور.