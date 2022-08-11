الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر منصة أبشر الجوازات 2022

تعتبر كافة الخِدْمَات التي تقدمها منصة أبشر التابعة للجوازات في المملكة العربية السُّعُودية، من أحد الوسائل السهلة التي يستطيع الوافد والمقيم بواسطتها الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة عبر رَقَم الإقامة فقط، وذلك خلال موقع ابشر التابع الجوازات، وفي هذا المقال سوف نتعرف إلى كيفية التأكد من صَلاحِيَة الإقامة بمنتهى السهولة وفي نفس اللحظة دون الحاجة إلى الذَّهاب لمكتب العمل.

الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة

أصبح من السهل الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية، دون الحاجة إلى الذَّهاب لمكاتب العمل و الانتظار لوقت طويل من أجل الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة أو الاستعلام عن أي شيء آخر يخص الإقامة والجوازات في المملكة، كل ذلك عبر منصة أبشر السُّعُودية التي تسعي من خلالها الحكومة إلى تحقيق رؤية 2030 الاقتصادية التطورية.

كيفية الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة

التوجه إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة.

تعبئة جميع البيانات من أجل تسجيل الدخول.

الضغط على خِيار خِدْمَات إلكترونية ومنها استعلامات، ثم استعلام عن موظف وافد.

تعبئة البيانات الخاصة برقم الجواز أو رَقَم الإقامة أو رَقَم الحدود ثم اختيار جنسية الوافد وأخيرا الضغط على كلمة بحث.

التأكد من صَلاحِيَة الإقامة عبر أبشر

أضافت المملكة عبر منصة أبشر الإلكترونية خدمة جديدة وهي التأكد من صَلاحِيَة الإقامة عبر أبشر، بواسطة مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

الذَّهاب إلى موقع أبشر الإلكتروني.

الإلكتروني. الدخول إلى صفحة الأفراد أو ابشر الأعمال.

الضغط على” اختيار ابشر الأفراد” لمن يرغب في الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة.

تعبئة الرمز المرئي الذي يظهر في الصورة ثم رَقَم الهُوِيَّة وكلمة المرور.

النقر على زر تسجيل الدخول.

النقر على كلمة خدماتي.

الضغط على خدمة الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة.

النقر على كلمة عرض، حتى يتم عرض صَلاحِيَة الإقامة وانتهاء تاريخ الإقامة.

الضغط على خِيار تجديد الإقامة السُّعُودية في حال أراد الشخص ذلك.

الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة برقم الإقامة

تساعد منصة أبشر العديد من المواطن في إمكانية التعرف على جميع ما يريد بخصوص الإقامة والجوازات وغيرها من الخِدْمَات الأخرى، وهي كالتالي:

الذَّهاب إلى موقع أبشر الإلكتروني.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة.

النقر على خدمة استعلام عن الإقامة.

تعبئة رَقَم الإقامة و الرمز المرئي في الخانات الفارغة.

إظهار كافة بيانات الإقامة وتاريخ الصَّلاحِيَة لا سيما تاريخ انتهاء صَلاحِيَة الإقامة.

في ختام هذا المقال قد تعرفنا إلى كيفية الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة برقم الإقامة عبر منصة أبشر للجوازات، وكيفية تجديد الإقامة في السُّعُودية، و التأكد من صَلاحِيَة الإقامة عبر ابشر الجوازات.