الاستعلام عن شهادة صحية برقم الإقامة عبر منصة بلدي

بدأت المملكة العربية السعودية منذ فترة كبيرة في تحويل كل الخدمات المقدمة للمواطنين لخدمات إلكترونية بدلاً من الذهاب إلى المقرات الحكومية، حيث قدمت عدد من المنصات مثل منصة أبشر ومنصة بلدي وتقدم المنصات عدد من الخدمات مثل الاستعلام عن الشهادة الصحية بالإضافة إلى استعلام عن صلاحية هوية مقيم أو الاستعلام عن أي خدمة إلكترونياً في ظل التقدم الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجال الخدمات الإلكترونية.

الاستعلام عن شهادة صحية برقم الإقامة

وأصدرت المملكة العربية السعودية منصة بلدي والتي يستطيع من خلالها الاستعلام عن الشهادة الصحية باستخدام رقم الإقامة، وذلك لمعرفة البيانات والتفاصيل الخاصة بالشهادة الصحية للموظفين والعمال وهذه الشهادة تعتبر مهمة لكل الموظفين وامتلاكها أصبح ضروري للعمال، ويجب على طالب الشهادة الصحية الدخول إلى منصة بلدي وإدخال كل البيانات الخاصة التي يطلبها الموقع وكتابة الرقم الخاص بالشهادة الصحية، وفي الأخير الضغط على كلمة بحث.

ولا شك فإن المملكة العربية السعودية أصبحت متقدمة في مجال الخدمات الإلكترونية بعدما أصبح معظم الخدمات إلكترونية بدلاً من التنقل بين المقرات الحكومية والتزاحم، ويبحث العديد من المواطنين عن الخدمات اليومية وأبرز ما يبحث عنه الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط، حيث يريد البعض معرفة الإقامة حتى يتمكن من معرفة موعد نهاية الإقامة حتى لا يتعرض الشخص للعقوبة التي قد تصل إلى الترحيل المباشر.