كيفية الاستعلام عن سكني برقم الهوية

الاستعلام عن سكني برقم الهوية متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وبأقل وقت وجهد، فهذه الخدمة من الخدمات الهامة بالمملكة، فقد أطلقت وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري “سكني”، العديد من المبادرات والمشاريع العقارية والحلول السكنية التي تخدم كافة الأفراد وتلبي إحتياجات الأسر السعودية وذلك من خلال إتاحة العديد من المنتجات المتنوعة، وقد جاءت رؤية المملكة 2030 لتكمل مسيرة الوزارة من خلال تحويل الخدمات العادية والورقية إلى إلكترونية رقمية والتي تتميز بالسرعة والسهولة.

الاستعلام عن سكني برقم الهوية

نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن سكني برقم الهوية فهناك طريقتين للتسجيل أولا في منصة سكني وسنوضحهم فيما يلي:-

• الخطوة الأولى هي التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة سكني ويمكنك الذهاب إليه مباشرة من خلال هذا الرابط.

• يتم الضغط على تسجيل الدخول.

• بعدها يجب إدخال البيانات الخاصة بحسابك على منصة سكني وهي ( رقم الهوية الوطنية و التأكيد على أنك لست روبوت).

• أما في حالة لم تكن تمتلك حساب على المنصة، في هذه الحالة يجب عليك الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد، تقوم بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” عن طريق منصة النفاذ الوطني الموحد.

• وهذا يتطلب الدخول من خلال منصة أبشر الإلكترونية مما يتطلب تسجيل البيانات الشخصية لحساب أبشر وهي:( اسم المستخدم – كلمة المرور – الرمز المرئي) ثم النقر على تسجيل الدخول.

• بعد ذلك ستصلك رسالة نصية على رقم هاتفك المسجل على أبشر يحتوي على رمز التحقق.

• قم بكتابة رمز التحقق في المكان المخصص له ثم إضغط متابعة.

• سيتم فتح حسابك بشكل تلقائي على المنصة.

• من خلال الصفحة الرئيسية قم بإختيار قائمة الخدمات العامة.

• ثم يتم إختيار خدمة الإستعلام برقم الهوية.

• يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية للتحقق من الإستعلام.

• أخيراً إضغط على إستعلم.

• وستظهر لك نتيجة الإستعلام مباشرة سواء كنت مستحق للدعم أو غير مستحق.