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هل تم سحب التأدية للضمان الاجتماعي اليوم 1444؟.. وزارة الموارد البشرية تُجيب

إيمان جابر علي

أجابت وزارة الموارد عن تساؤل هل تم سحب التأدية اليوم بعد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السعودية عن سحب التأدية، مع العلم أن وزارة الموارد تقوم بتفعيل سحب تأدية الضمان قبل انتهاء الصلاحية الخاصة بالمستفيد، حيث يطبق هذا النظام على مختلف المستفيدين، ويعتبر نظام الضمان أحد الأنظمة التي اعتمدتها الوزارة من أجل حماية المواطنين اجتماعياً، نتناول معكم الإجابة على هذا التساؤل في السطور المقبلة.

الاستعلام عن سحب التأدية الضمان

هل تم سحب التأدية اليوم للضمان؟

بعد ما طرح من تساؤلات من قبل المواطنين المستفيدين من الضمان والمتمثلة في هل تم سحب التأدية اليوم بالفعل نعم فقد تم سحب التأدية وإيداع الرواتب في الحسابات الخاصة بالمستحقين لها، وجدير بالذكر أن سحب التأدية يقصد به أنه يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم داخل البنوك تحت بند مستحقي الدعم، علماً بأن وزارة الموارد قامت بسحب التأدية لمستحقيها.

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هل تم سحب التأدية اليوم الضمان
هل تم سحب التأدية اليوم الضمان

الاستعلام عن سحب التأدية الضمان لتحديث البيانات

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إفادة المواطنين من خلال الحث على تحديث بياناتهم لتفادي أنقطاع الدعم والحصول على خدمات الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى ضمان الحصول عليها بشكل مستمر نتناول معكم خطوات التحديث كالتالي:

متى يتم سحب التأديه للضمان؟
متى يتم سحب التأديه للضمان؟
  • التوجه إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد.
  • إدخال البيانات المرتبطة بمنصة أبشر.
  • الذهاب إلى الملف الشخصي ومن ثم تحديث البيانات.
  • إدخال البيانات وإجراء التعديلات المطلوبة ثم النقر على  الإقرار بصحة البيانات.
  • النقر على أيقونة إرسال.
  • يتم استلام رسالة تحتوي على تأكيد نجاح العملية والقيام بالتحديث.
هل تم سحب التأدية الضمان الاجتماعي؟
هل تم سحب التأدية الضمان الاجتماعي؟

خطوات التسجيل في الضمان المطور

تزامنا مع سحب التأدية يجب العلم بخطوات التسجيل في الضمان المطور والتي يمكن إجراؤها إلكترونيا للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، وإليكم الخطوات على النحو التالي:

خطوات التسجيل في الضمان المطور
خطوات التسجيل في الضمان المطور
كيف التسجيل في الضمان المطور؟
كيف التسجيل في الضمان المطور؟
  • التوجه إلى الضمان الاجتماعي.
  • النقر على أيقونة تسجيل الدخول.
  • اختيار تسجيل جديد.
  • إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد للمستفيد.
  • إدخال كلمة السر ثم القيام بتأكيدها.
  • إدخال رمز التأكيد.
  • الموافقة على كافة الشروط والأحكام ثم الإقرار بالنظام.
  • النقر على أيقونة التسجيل.
  • السير على الإرشادات المطلوبة.
  • القيام بتسجيل الدخول عبر الواجهة الرئيسية.
  • النقر على الملف الموحد.
  • إدخال جميع البيانات والمعلومات.
  • التحقق من البيانات المدخلة.
  • الضغط على تقديم البيانات.
  • تحديد ملء بيانات المنازل.
  • إدخال جميع البيانات المطلوبة والرجوع إلى الصفحة الرئيسية.
  • التوجه إلى قائمة البرامج ثم التقديم على البرنامج المراد.
إيمان جابر علي

محررة منذ عام 2015.. متخصصة في تقديم المحتوى الخبري، أكتب بشغف وأهتم بتقديم محتوى مفيد يتضمن على معلومات دقيقة من مصادر رسمية من خلال المتابعة المستمرة لتغطية الأحداث لحظة بلحظة، بجانب الكتابة أقوم حاليًا بإدارة موقع متخصص في الخدمات السعودية.


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