هل تم سحب التأدية للضمان الاجتماعي اليوم 1444؟.. وزارة الموارد البشرية تُجيب

أجابت وزارة الموارد عن تساؤل هل تم سحب التأدية اليوم بعد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السعودية عن سحب التأدية، مع العلم أن وزارة الموارد تقوم بتفعيل سحب تأدية الضمان قبل انتهاء الصلاحية الخاصة بالمستفيد، حيث يطبق هذا النظام على مختلف المستفيدين، ويعتبر نظام الضمان أحد الأنظمة التي اعتمدتها الوزارة من أجل حماية المواطنين اجتماعياً، نتناول معكم الإجابة على هذا التساؤل في السطور المقبلة.

هل تم سحب التأدية اليوم للضمان؟

بعد ما طرح من تساؤلات من قبل المواطنين المستفيدين من الضمان والمتمثلة في هل تم سحب التأدية اليوم بالفعل نعم فقد تم سحب التأدية وإيداع الرواتب في الحسابات الخاصة بالمستحقين لها، وجدير بالذكر أن سحب التأدية يقصد به أنه يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم داخل البنوك تحت بند مستحقي الدعم، علماً بأن وزارة الموارد قامت بسحب التأدية لمستحقيها.

الاستعلام عن سحب التأدية الضمان لتحديث البيانات

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إفادة المواطنين من خلال الحث على تحديث بياناتهم لتفادي أنقطاع الدعم والحصول على خدمات الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى ضمان الحصول عليها بشكل مستمر نتناول معكم خطوات التحديث كالتالي:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد.

إدخال البيانات المرتبطة بمنصة أبشر.

الذهاب إلى الملف الشخصي ومن ثم تحديث البيانات.

إدخال البيانات وإجراء التعديلات المطلوبة ثم النقر على الإقرار بصحة البيانات.

النقر على أيقونة إرسال.

يتم استلام رسالة تحتوي على تأكيد نجاح العملية والقيام بالتحديث.

خطوات التسجيل في الضمان المطور

تزامنا مع سحب التأدية يجب العلم بخطوات التسجيل في الضمان المطور والتي يمكن إجراؤها إلكترونيا للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، وإليكم الخطوات على النحو التالي: