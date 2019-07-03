الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم الإقامة برابط موقع وزارة العمل السعودية الكترونياً

متابعة طريقة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم إقامة وافد بالمملكة العربية السعودية، عبر بوابة وزارة العمل وكيفية معرفة رسوم مكتب العمل برقم الإقامة في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها من جميع الجنسيات من خلال توفير خطوات الاستعلام الإلكتروني عن رقم سداد رخصة عمل وافد برقم الحدود أو الإقامه إلكترونياً، ويعد هذا نقلة متطورة لتقديم الخدمات للمواطن، فلابد من قيام المواطن بتجديد الرخصة وبشكل بسيط جدا من خلال الانترنت حتى لا يتعرض للمسالة القانونية، مما يوفر مجهوده ووقته، كما نوضح الخطوات الصحيحة لمعرفة رقم السداد لرخصة العمل برقم إقامة العامل الوافد.

تعكس خدمة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم الحدود مساعي الحكومة السعودية للتقدم والازدهار لتنافس بما تقدمه من خدمات الدول المتقدمة في العالم، فعلى كل مسئول عدم تشغيل العمالة الوافدة إليه من أي مكان بدون تجديد رخص العمل لكل فرد، ومتابعة التأكد من صلاحية رخصة عمل مقيم أو انتهائها.

الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل إلكترونياً

نوضح كيفية تجديد رخصة العمل عن طريق تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تزايدت عمليات البحث عن إصدار رخص عمل الوافدين وطريقة استعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم الإقامة لمعرفة موعد التجديد أو الانتهاء، والذي يتطلب معرفة رقم السداد لرخص عمل المقيمين، وهي كالتالي:

لابد وأن يكون لدى المستعلم عن تجديد رخصة العمل برقم الحدود حساب الكتروني على الموقع الإلكتروني بوزارة العمل السعودية أو أي حساب على أي موقع من المواقع الحكومية، لأن المملكة وحدت النظام الالكتروني لكل الوزارات التابعة لها لتسهل على المواطن كل الإجراءات.

أو على المستعلم القيام بإنشاء حساب جديد على أي موقع إلكتروني تابع للحكومة، وهذا بالضغط على كلمة إنشاء حساب جديد حتى يتمكن من استخدام خدمات الاستعلامات أو إصدار تصريح سفر برقم الهوية أو تجديده أو الاستعلام عن صلاحيته وتاريخ انتهائه، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

رابط بوابة أبشر أعمال الجوازات السعودية

تباشر الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم الاقامة التابعة لأي عامل وافد وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية، فتدخل على الموقع الرسمي وتكتب اسم المنشأة التي يتم الإشراف عليها بشكل صحيح والتأكد من المعلومات جيدا، لتظهر كل المعلومات وتستطيع القيام بمعرفة كل شيء عن الرخصة من حيث صلاحيتها من عدمه، وتجديدها إذا لزم الأمر.

تزامناً مع حملة تصحيح مسار العمالة الوافدة بالمملكة مؤخراُ ألزمت وزارة الداخلية السعودية العاملين بكافة والمؤسسات ضرورة متابعة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم الرخصة دورياً، وذلك عبر البوابة الإلكترونية موقع أبشر أعمال الجوازات السعودية تسجيل الدخول للرابط المرفق أعلاه.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوضحت من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن رقم السداد لرخصة عمل وافد يتم اسقاطه رسمياً عقب مرور 14 يوم من تاريخ صدوره.

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طريقة استخراج رقم سداد رخصة العمل برقم الإقامة ورقم السداد عن طريق رابط وزارة العمل السعودية، تم توضيحه بشرح مفصل حتى يكون متاحاً لكافة الراغبين الاستعلام عن صلاحية رقم سداد مكتب العمل الكترونيا.