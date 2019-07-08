الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية ورقم الحدود| الاستعلام عن المقابل المالي برقم الإقامة 

الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية خدمة تُقدمها بوابة أبشر الالكترونية لمواطنين المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها، من اجل إن يعرف كل مواطن حقه من الرصيد المتبقي للمواطن أو لعائلته، من خلال هذه الخدمة استعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، كما أتاحت الحكومة عبر بوابة ابشر العديد من الخدمات الأخرى مثل استخراج الإقامة والتأشيرات أو الاستفادة من خدمات التأمين الصحي وغيرها من باب توفير وقت وجهد المواطن والمقيم.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية

اولا يجب عليك الدخول الي بوابة أبشر عبر خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات عبر الضغط على اسم الخدمة.

قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك في المربع المخصص لذلك.

قم بكتابة الرمز المرئي الذي تراه في المربع الموجود أمامك.

اضغط عرض، وستظهر كافة البيانات التي تريد.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الحدود

غالباً ما يتساءل العديد من المواطنين والمقيمين عن رقم الحدود، رقم الحدود هو الرقم الذي تم تسجليه للعامل أو العامله وقت دخولهم المملكة العربية السعودية، ويمكنك أن تعرف رقم الحدود عبر الخطوات التالية:

قم بالدخول إلي خدمة استعلام عن العمالة الجديدة والزائرين.

قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بالكفيل، والمكون من عشرة أرقام.

سيظهر لك رقم الحدود الخاص بك.

الاستعلام عن المقابل المالي برقم الإقامة

تبلغ قيمة سداد الرسوم 600 ريال للسنة، ويتيح لك الموقع خيار التجديد لعامين، ولكن جدد عام فقط، وعند التجديد قد تحصل على تخفيض، وتدفع 350 ريال فقط.

يمكنك الاستعلام عن المقابل المالي برقم الإقامة، حيث أتاحت الحكومة السعودية هذه الخدمة في إطار مبادرتها التي جاءت تحت اسم، وطن بلا مخالف، وقد دفع هذا العديد من المواطنين الوافدين إلى سرعة سداد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة في مكتب العمل، حتى يقننوا أوضاعهم.

في حال واجهتكم أي مشكلات أو صعوبات أو كان لديكم أي استفسار حول الاستعلام عن المقابل المالي برقم الإقامة أو الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الحدود أو برقم الهوية يمكنكم أن تتركوه لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.