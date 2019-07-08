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الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة وطريقة السداد عن طريق الصراف 

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الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة وطريقة السداد عن طريق الصراف 
الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

يبحث الوافدين جميعاً عن الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة حتى يتمكن من سدادها، ويتأكد من صلاحية رقم السداد لرخصة العمل الخاصة به، حتى لايتعرض للمسألة القانونية، ويكون وضعه في المملكة العربية السعودية سليم قانونياً تماما، وهذه الخدمة التي تٌتاح علي موقع وزارة العمل والتنمية بوابة الخدمات الالكترونية، كما حرصت وزارة العمل السعودية علي توفير فرص وخدمات الاستعلامات الالكترونية للوافدين، وهذه الخدمة توفر علي الكثيرين  الجهد والوقت بدلا من الذهاب إلي المنشات الحكومية التي يكون العمل بها روتينياً أو تحتاج للذهاب في موعد معين قد يتعارض مع موعد عملك الرسمي.

الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة أمر سهل وميسر، كل ما عليك فعله، هو اتباع الخطوات التالية:

من خلال الرابط الرسمي الخاص بوزارة العمل السعودية كل ما عليك فعلة هو تسجيل الدخول علي البوابة الالكترونية واتبع هذه الخطوات التالية.

  • قم بدخول صفحة الخدمات الالكترونية.
  • ثم اختيار الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل للعاملين بها .
  • ثم تحدد أختيار رخصة عمل أو التجديد.
  • والضغط علي البدء لتبدأ في العمل.
  • ثم تملأ البيانات في الخانات الفارغة،  والتي تتطلب معلومات عن العمل من رقم الاقامة الذي معك بالطبع.
  • ثم اضغط علي بحث.
  •  سوف تظهر لك البيانات وحالة دفع رسوم رخصة العمل.
  • في حال إذا كانت معاملة الرخصة تم سدادها بالفعل، سوف يظهر رقم الدفع الخاص بـ رخصة العمل لوافد.
  • في حال لم يتم سداد الرسوم، قم بالسداد، وانتظر 12 ساعة على أقصى تقدير، وسيظهر لك رقم السداد على موقع وزارة العمل والتنمية.

تسديد رسوم رخصة العمل عن طريق الصراف

  • يذكر أن سداد مكتب العمل تماماً مثل طريقة اضافة الفواتير العامة.
  • قم باختيار الرقم المفوتر 050 وزارة العمل.
  • قم بتسجيل رقم الفاتورة، علماً بأنه هو رقم السداد الموجود لديك عندما طلبت اصدار رخصة العمل.
  • سوف يظهر أمامك  المبلغ المطلوب.
  • قم بالسداد من خلال المدفوعات الحكومية، فقط قم باختيار وزارة الداخلية خدمات المقيمين، تجديد الاقامه وتسجل رقم الاقامة والمدة، وبهذا تكون قد انتهيت من تسديد الرسوم.

رمز سداد مكتب العمل

اسم الجهةرمز السداد
وزارة الداخلية – الوافدين090
وزارة الداخلية – رخص القيادة091
وزارة الداخلية – الجوازات السعودية092
وزارة الداخلية – المخالفات المرورية093
وزارة الداخلية – المركبات094
وزارة الداخلية – الإستقدام095
وزارة الداخلية – الأحوال المدنية096
وزارة التحارة والصناعة013
وزارة المياه والكهرباء015
وزارة العمل050
وزارة الثقافة والإعلام051
وزارة النقل075
مصلحة الزكاة والدخل020
مصلحة الجمارك030
صندوق التنمية العقارية040
صندوق التنمة الزراعية045
البنك السعودي للتسليف والإدخار058
أمانة منطقة المدينة المنورة006
أمانة الرياض010

في حال واجهتكم اي صعوبات أو مشكلات حول الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة فارسلوها إلينا في الحال، وسوف نجيب عليكم ونساعدكم في حلها.

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عن الكاتب

آية الأباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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