الاستعلام عن حساب المواطن لشهر ذي الحجة 1443 والمبلغ المحدد لكل فرد

هناك الكثير من مستفيدي دعم حساب المواطن يبحثون عن طريقة الاستعلام عن حساب المواطن لشهر ذي الحجة 1443 الدفعة 56 والمبلغ المحدد لكل فرد بعد صرف الدفعة القادمة التي يتم صرفها صباح اليوم الأربعاء من يوم 6 إلى يوم 10 وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والجدير بالذكر أنه قد قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإصدار توجيهات بأن يتم صرف قيمة 20 مليار ريال من أجل أن يتم تسليمها لجميع المستفيدين وهذا أمر ملكي من المدير العام لبرنامج حساب المواطن بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في ظل غلاء للأسعار وتحديد 8 مليار ريال سعودي لبرنامج حساب المواطن، والآن سوف نوافيكم يخطوات الاستعلام عن حساب المواطن وشروط التسجيل وتحديث حساب المواطن برقم الجوال.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن

يمكن لجميع مستفيدي دعم برنامج حساب المواطن إجراء الاستعلام عن تلك المساعدات وذلك من خلال التوجه إلى موقع برنامج حساب المواطن الرسمي واتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع برنامج حساب المواطن الرسمي.

ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن برنامج حساب المواطن.

تحديد الدفعة رقم 56 لشهر ذي الحجة بالخانة المخصصة لها.

ثم قم بتسجيل اسمك الرباعي بالمكان المخصص له.

وتسجيل رقم الهوية الخاص بك بالأيقونة المخصصة لها.

ثم قم بتحديد المدينة التابع لها.

ثم الضغط على أيقونة استعلام على أن تكون على الفور جميع التفاصيل المتعلقة حول صرف دفعة حساب المواطن الجديدة رقم 56 والتي سيبدأ عمليات إيداعها في حسابات المواطنين بداية من صباح يوم الأربعاء 6 يوليو لعام 2022.

الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

يجب أن يكون المتقدم في برنامج حساب المواطن سعودي الجنسية يجب أن يتطابق الحد الأدنى للأجور المطلوب مع المتقدم للتسجيل في برنامج حساب المواطن. أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة على الأراضي السعودية بعدد أيام أكثر من 90 يوم. إذا كانت الزوجة تعمل بأي وظيفة يجب تسجيل راتبها. يجب على المتقدم تسجيل رقم الحساب البنكي الخاص به ولا بد أن يكون نشطاً. يلزم تقديم بطاقة الأحوال الشخصية في حال أنه يعمل أو لا يعمل. يجب أن لا يتعدى راتب المواطن 20 ألف ريال سعودي تقريباً.

مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1443

بعد تخصيص ما يقارب 8 مليارات ريال سعودي لدعم المستحقين لبرنامج حساب المواطن تم تحديد قيمة الدعم لكل مواطن كالآتي:

رب الأسرة: يحصل على دعم إضافي بقيمة 720 ريالاً سعودياً.

الشخص التابع أكبر من 18 عاماً: قيمة الدعم الإضافي تقدر ب 360 ريالاً سعودياً.

الشخص التابع أقل من 18 عاماً: تبلغ قيمة الدعم 215 ريالاً سعودياً.

رقم حساب المواطن المجاني

خصص برنامج حساب المواطن رقمًا مجانيًا واحدًا لجميع المحافظات والمدن داخل المملكة العربية السعودية حتى يتمكن المستخدمون من الاتصال بفريق الدعم الفني ، وتوجيه الشكاوى والاستفسارات بخصوص المدفوعات وهو 19912.

كيفية تحديث حساب المواطن برقم جوال جديد

في برنامج حساب المواطن شرط أساسي رقم الجوال ولا يمكن إزالته حيث يمكنك التواصل مع المستفيد من خلال إرسال رسائل نصية على رقم هاتفه لكي يصبح التعامل مع المستفيدين من خلال المساعدة أسهل مع إضافة الهاتف المحمول، وبالتالي تم تقديم خدمة تغيير رقم الهاتف المحمول إلكترونياً، من خلال اتباع عدد من العمليات الحاسمة، وهي كالتالي:

أولاً ستقوم بتسجيل الدخول إلى منصة حساب المواطن الإلكترونية.

ثم قم بإضافة رقم الهوية إلى حساب المواطن 1443.

ثم التسجيل في بوابة حساب المواطن أولاً.

بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول.

بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور اضغط على تسجيل.

سوف يظهر رمز التحقق أمامك؛ أدخله في المربع المتاح.

بعد ذلك سيتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية اضغط أعلى رمز “تعديل الطلب”.

سترى نموذج تسجيل يمكنك تعديله وتحديثه بالمعلومات الجديدة.

قم بالفحص والتأكيد من أن البيانات التي تم إدخالها صحيحة.

ثم اضغط على أيقونة تحديث البيانات.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1443