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رابط الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التحديث والتحقق من الأهلية

عبد الوهاب إسماعيل

لم يعد هناك حاجة للتوجه نحو فروع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة؛ حيث تم توفير كافة الخدمات من خلال موقع إلكتروني، ومن بين ذلك: إمكانية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور باستخدام الهوية، وكذلك القيام بالتحديث، والتحقق من الأهلية، ومعرفة رقم الضمان، وهو ما سوف نوضحه تفاصيله من خلال موضوعنا.

رابط الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور
حساب الضمان الاجتماعي المطور
حساب الضمان الاجتماعي المطور

ما طريقة تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1444هـ؟

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فيما يلي طريقة تجديد الضمان الاجتماعي برقمك الهوية 1444هـ بالتفصيل:

  • يقوم المستفيد بالدخول على موقع بوابة الوصول الوطنية.
  • يتم إدخال البيانات الخاصة باسم المستخدم وكلمة المرور.
  • ينبغي مراجعة البيانات الشخصية والتأكد من صحتها؛ مثل: الاسم، والجنسية، والحالة الاجتماعية، والجنس والأسرة.
  • يتم إدخال البيانات المطلوبة مثل: الحي، والمدينة، والمنطقة، والبري.
  • يتم إدخال رقم الجوال، ويتبع ذلك الضغط على أيقونة “التالي”.
  • يتم كتابة معلومات المصرف.
  • سوف يرسل الموقع كلمة مرور إلى الهاتف الجوال، ومن ثم كتابتها في الموقع.
  • في النهاية سوف يحصل المستفيد على رسالة تفيد اكتمال التحديث.

ما طريقة الاستعلام عن إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي في الحساب؟

يتم أيدع مبلغ الضمان الاجتماعي للمستفيدين داخل المملكة العربية السعودية في آخر الشهر الميلادي، ويمكن الاستعلام من خلال الرابط المخصص.

بيانات يجب إدخالها للاستعلام عن حالة الضمان المطور
بيانات يجب إدخالها للاستعلام عن حالة الضمان المطور

كيف يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي باستخدام رقم الهوية؟

يوجد خطوات يجب اتبعها للاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي برقم الهوية، وسوف نفصلها فيما يلي:

  • يجب على المستفيد الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.
  • بعد ذلك الضغط على أيقونة تبويب خدمات الوزارة.
  • بعد ذلك الضغط على خيار بوابة الخدمة الإلكترونية.
  • يتبع ذلك إدخال الرقم التعريفي وكلمة المرور، ثم الضغط على أيقونة الإدخال.
  • بعد ذلك الضغط على زر “حسابي”.
  • بعد ذلك يقوم المستخدم بملء خانات البيانات.
  • بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الاستفسار
  • بناء عليه سوف يتم الانتقال للمعلومات الخاصة بالحساب.

ما طريق التحقق من أهلية ضمان المطور؟

يوجد بعض الخطوات الواجب اتباعها في ذلك:

  • التوجه للموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية.
  • يتبع ذلك الضغط على أيقونة “معلومات المدفوع لأمره”.
  • يلي ذلك تدوين رقم الضمان ورقم المستفيدة.
  • يتبع ذلك إدخال رز التحقق، وبعد ذلك الضغط على زر العرض.
الدخول على النظام عبر منصة نفاذ
الدخول على النظام عبر منصة نفاذ

ما رابط الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المتطور؟

يمكن الدخول على رابط الاستعلام عن حالة الضمان والاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور.

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كيف يمكن أن يستعلم المستفيد عن رقم الضمان الاجتماعي في المملكة؟

يوجد أكثر من طريقة للاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي في المملكة كما يلي:

عن طريق الموقع الإلكتروني: 

  • في البداية يتم الدخول على موقع الضمان الاجتماعي المطور.
  • يتبع كتابة رقم المعرف وكلمة السر.
  • يتبع ذلك إدخال بيانات صندوق الوارد.
  • يلي ذلك إدخال بيانات المعاش التأميني.
  • يتم الضغط على أيقونة “حالة الخدمة”، وبناء عليه سوف يظهر رقم الضمان الاجتماعي.

عن طريق الاتصال الهاتفي:

  • يمكن الاتصال بالأرقام التالية والاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي: (19911)، و (8001222777)
عبد الوهاب إسماعيل

كاتب ومدوّن ومسوّق إلكتروني، مؤسس ومدير شركة بيكسلز سيو المتخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي "محتوى نصي، صوتي، مصور أو فيديو، خبرة تزيد عن الـ 10 سنوات في مجال التسويق الإلكتروني والـ SEO وأرشفة المواقع، وأيضُا أعمل منذ فترة كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية، ومهتم بمجال التعليم الإلكتروني.


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