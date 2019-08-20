يعتبر الاستعلام عن جواز السفر برقم الهوية على موقع وزارة الداخلية السعودية، من أبرز الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، فهناك من يريد الاستعلام عن مدة الانتهاء وصلاحية جواز السفر، فيما يهتم البعض الأخر بمعرفة دفع رسوم تجديد الإقامة للاستعلام عن الرصيد المتبقي في المدفوعات.

وتعمل المديرية العامة للجوازات في المملكة على إمكانية توفير المعلومات عن صلاحية الجوازات والتأمين الصحي حتى يتم إرفاقها ضمن سجلات وزارة الداخلية والعديد من الخدمات مثل استخراج جواز السفر أو تجديده وكل مايخص توثيق الأوراق الرسمية في مصلحة الجوازات السعودية.

الاستعلام عن جواز السفر برقم الهوية

يمكنكم الاستعلام عن جواز السفر برقم الهوية تجديد الاقامة عبر موقع المديرية العامة للجوازات بالمملكة حيث يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم في أي مدينة بالمملكة الدخول على رابط الاستعلام عن دفع رسوم الإقامة.

أو عبر موقع أبشر للجوازات الذى يوفر لك رسوم الإقامة الخاصة بكل أفراد العائلة.

طريقة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي

يكثر البحث عن طريقة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي والتى تكون متاحة لكافة المواطنين السعودين والوافدين بالمملكة العربية السعودية، والتي تمكنهم من الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي في حساب خدمتهم مع مختلف الإدارات لهم ولأفراد أسرهم.

ويمكنكم الدخول على رابط الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

وتطبيق الخطوات التالية:

كتابة البيانات المطلوبة منك مثل ( رقم الهوية الوطنية – الرمز المرئي الأرقام التي سوف تظهر بالمستطيل قم بكتابة جميع البيانات في الخانات المخصصة لها.

اضغط على أيقونة عرض.

سوف تظهر جميع التفاصيل التي تبحث عنها.

والجدير بالذكر أن من خلال الروابط التى تم إضافتها في هذا المقال حول الاستعلام عن جواز السفر برقم الهوية على موقع وزارة الداخلية السعودية تجديد الهوية بكل سهولة ويسر أو الاستعلام عن اجراءات التنقل من مدينة سعودية إلي أخري، وفي حال الاستفسار عن معلومات أضافية يمكنك التعليق أسفل المقال، ونساعدك في أقرب وقت.