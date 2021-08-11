برنامج حساب المواطن أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إيداع دعم شهر أغسطس للأفراد المستفيدين من البرنامج والمكتملة طلباتهم والمستوفين للشروط، ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد قام بتطبيق بع الضوابط الجديدة بشأن الفرد المستقل، بالإضافة إلى ذلك فقد علق برنامج حساب المواطن التسجيل في برنامج حساب المواطن للأفراد الجدد، فيما يلي نستعرض المزيد من التفاصيل حول الاستعلام عن ايداع حساب المواطن لشهر أغسطس 2021

كيفية إثبات استقلالية المسكن في حساب المواطن

جاءت تعديلات وضوابط حساب المواطن الجديدة بشأن الفرد المستقل فيما يثبت استقلالية المسكن للفرد البالغ من العمر 18 عامًا فيما أكثر، على أن يتم هذا بالآلية التالية:

إرفاق عقد إيجار موحد من منصة إيجار.

أو إرفاق صك ملكية السكن.

إرفاق ملف اثبات سكن جامعي.

الاستعلام عن ايداع حساب المواطن لشهر أغسطس 2021

يتمكن الفرد من الاستعلام عن برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس الكترونيا برقم الهوية والتي تم نزولها في يوم الأمس الثلاثاء الموافق 10 من أغسطس 2021 من خلال شبكة الإنترنت عبر اتباع الخطوات التالية: