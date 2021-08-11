الاستعلام عن ايداع حساب المواطن لشهر أغسطس 2021
برنامج حساب المواطن أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إيداع دعم شهر أغسطس للأفراد المستفيدين من البرنامج والمكتملة طلباتهم والمستوفين للشروط، ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد قام بتطبيق بع الضوابط الجديدة بشأن الفرد المستقل، بالإضافة إلى ذلك فقد علق برنامج حساب المواطن التسجيل في برنامج حساب المواطن للأفراد الجدد، فيما يلي نستعرض المزيد من التفاصيل حول الاستعلام عن ايداع حساب المواطن لشهر أغسطس 2021
كيفية إثبات استقلالية المسكن في حساب المواطن
جاءت تعديلات وضوابط حساب المواطن الجديدة بشأن الفرد المستقل فيما يثبت استقلالية المسكن للفرد البالغ من العمر 18 عامًا فيما أكثر، على أن يتم هذا بالآلية التالية:
- إرفاق عقد إيجار موحد من منصة إيجار.
- أو إرفاق صك ملكية السكن.
- إرفاق ملف اثبات سكن جامعي.
الاستعلام عن ايداع حساب المواطن لشهر أغسطس 2021
يتمكن الفرد من الاستعلام عن برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس الكترونيا برقم الهوية والتي تم نزولها في يوم الأمس الثلاثاء الموافق 10 من أغسطس 2021 من خلال شبكة الإنترنت عبر اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى رابط موقع حساب المواطن.
- ثم أدخل كل من اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية.
- بعدها اضغط على تسجيل الدخول، ثم أكتب رمز التحقق.
- املأ بعد ذلك كافة البيانات المطلوبة منك.
- ثم اضغط على استعلام لتظهر لك كافة بيانات الدفعة الجديدة لشهر أسطس من حساب المواطن.